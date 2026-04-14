疑路權爭議 花蓮男逆向甩尾攔紅牌重機 警祭8罰單重罰

黃姓男子駕駛紅色轎車，疑因不滿大型重型機車行駛汽車外環道，竟逆向追逐重機車隊，甚至當街「甩尾」攔車。（民眾提供）

花蓮市黃姓男子駕駛紅色轎車，疑不滿大型重型機車行駛汽車外環道，竟沿路跨越雙黃線逆向追逐重機車隊，甚至當街上演「甩尾」攔車，重機騎士受到威脅，還聞到黃男身上濃濃酒味而報警，黃男肇事後躲進檳榔攤飲酒，企圖規避酒測，但警方針對危險駕駛等行徑，一口氣祭出8張罰單，最高可處12萬2400元罰鍰。

花蓮警分局今指出，這起糾紛發生在9日中午12點多，黃姓男子駕駛紅色小客車，與一群由外縣市來花蓮旅遊的10多名大型重機騎士，疑似在花蓮市北濱外環道地下道產生路權爭議。黃男心生不滿，竟一路尾隨車隊至東興三街與東興路口，期間多次逆向違規超車，甚至在海岸路與忠義一街口，直接使出甩尾特技強行插隊，並兩度攔阻車隊，引發激烈口角。

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過程中，有騎士指控聞到黃男身上有濃厚酒味，立即報警處理。不料黃男竟在飆罵後迅速上車離開，把車輛停放在百公尺外的檳榔攤。員警到場後發現黃男確實渾身酒氣，且桌上留有啤酒空瓶，店家也證實黃男方才入內飲酒；由於黃男主張是「停好車後才喝」，警方未見黃男駕車行為，因不符合《警察職權行使法》即時酒測要件，警方現場未實施酒測。

警方表示，雖然雙方最終情緒平復後均表示不願提出告訴，但黃男惡劣的駕駛行為，已嚴重威脅用路人安全。警方檢視事證後，依《道路交通管理處罰條例》針對其危險駕駛、未依規定使用燈號、不依規定駛入來車道等行為，共制單告發8件。警方呼籲，駕駛人應保持理性，切勿因一時情緒做出危險行為，挑戰執法底線。

黃姓男子駕駛紅色轎車，疑因不滿大型重型機車行駛汽車外環道，竟逆向追逐重機車隊，甚至當街「甩尾」攔車。（民眾提供）

黃姓男子駕駛紅色轎車，疑因不滿大型重型機車行駛汽車外環道，竟逆向追逐重機車隊，甚至當街「甩尾」攔車。（民眾提供）

黃姓男子駕駛紅色轎車，逆向追逐重機車隊，甚至當街「甩尾」攔車，警方到場了解。（警方提供）

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