網友質疑僵屍步態男是芬太尼毒品吸食者引熱議 刑事局： 警盤查無異狀，該類毒尚未於國內流行

刑事局。（記者邱俊福攝）

針對今天有民眾以「我以我在舊金山欸」為名在社群上傳一條短片，為男子身形彎曲、步履緩慢，形態如若僵屍般，因有網友懷疑是美國流行的芬太尼（Fentanyl）類毒品吸食者，引起網友眾多評論。刑事警察局毒品查緝中心表示，經初步了解，轄區員警當時據報盤查該男子，並未發現有毒品徵候，也沒有毒品相關器具，隨即讓其離去，而芬太尼（Fentanyl）類毒品僅在台南市查獲過1例，該毒品並未於國內大規模流行，仍會密切掌握相關毒情。

毒品查緝中心表示，我國自1998年5月20日公告修正「肅清煙毒條例」為「毒品危害防制條例」時，即已將吩坦尼（Fentanyl）列管為第二級毒品；復於2021年9月2日完成一次性毒品列管程序，將吩坦尼類似物共20項均列為第二級毒品管制；另2022年4月29日我國接獲美國在台協會請求協助管制吩坦尼相關前驅化合物，又於同年8月26日公告列管2項第四級毒品先驅原料，毒情管控相對嚴謹。

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國內三大毒物檢驗機構（刑事警察局、法務部調查局、法醫研究所）均具備吩坦尼及其類似物質鑑定能力，經查目前國內僅於2019年有1例吩坦尼類似物質檢出案例。

毒品查緝中心表示，我國目前未有吩坦尼濫用情形，且我國對於吩坦尼及其相關物質之預防性列管措施完善，復考量鴉片類毒品使用者逐年減少，以及我國與美洲地區具有地域文化隔閡等多重因素，吩坦尼於我國盛行風險應較低，如遇有疑似查獲吩坦尼毒品案件，各警察機關均配有手持式拉曼光譜儀可供初步廣篩檢驗。

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