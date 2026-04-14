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    首頁 > 社會

    台中社會局績優女社工上週喊不舒服未上班 住處破門已喪命

    2026/04/14 16:20 記者陳建志／台中報導
    台中一名46歲女子昨天被發現在西屯工業區三十八路租屋處喪命，今天證實是中市府社會局績優女社工。（記者陳建志攝）

    台中一名46歲女子昨天被發現在西屯工業區三十八路租屋處喪命，今天證實是中市府社會局績優女社工。（記者陳建志攝）

    台中一名46歲女子，上週五曾向同事表示身體不舒服，昨天上午沒有上班，聯繫也沒回應，同事覺得奇怪，近中午時前往西屯區工業區三十八路租屋處查看，並連繫警消到場破門，進屋後發現已明顯死亡，初步懷疑是疾病因素，將報請台中地檢署檢察官相驗釐清。今天傳出該名女子是市府社會局績優社工，同事得知都很難過。

    台中市消防局昨天上午11點47分接獲員警轉報，表示西屯區工業區三十八路一處出租套房需協助破門，立刻派遣犁份分隊及工業區分隊，出動消防車2輛、救護車1輛，以及8名消防人員，由犁份分隊小隊長莊家榮帶隊前往搶救。

    到場後有民眾表示，該名女同事上週五有反映身體不舒服，昨天早上未上班，破門後發現女同事在房內已明顯死亡，初步懷疑是疾病因素，不過詳細死因將由檢方會同法醫相驗釐清。

    今天傳出該名女子是市府社會局社工，平時表現相當優秀，家屬和同事得知都很悲傷，目前陪伴在家屬身邊協助處理後事，並配合警方調查。

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