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    首頁 > 社會

    男持利刃隨機攻擊老翁 檢認無殺人犯意 依傷害罪起訴

    2026/04/14 14:54 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉市2月發生隨機攻擊案件，嘉檢依傷害罪嫌起訴簡男。（資料照）

    嘉市2月發生隨機攻擊案件，嘉檢依傷害罪嫌起訴簡男。（資料照）

    嘉義市2月間在自由路靠近友忠路綠帶發生一起隨機攻擊案件，30歲簡姓男子無故持利刃攻擊正在運動的70歲龔姓老翁，龔翁後頸部遭劃傷，經求饒，簡男才停止，嘉義地檢署調查後，認為簡男無殺人犯意，依傷害罪嫌起訴，全案昨（13）天移審嘉義地院，法官認為簡男對社會治安危害重大，裁定羈押3個月。

    檢警調查，簡男（30歲）2月21日大年初五清晨5點半左右，坐在嘉市自由路靠近友忠路的綠帶椅子上，突然用腳踹倒在旁運動的龔翁，後持利刃割傷龔翁後頸部，龔翁求情後，簡男始停止割劃，待龔翁欲爬起時，簡男再將龔翁踢倒，並用腳將龔翁壓制在地上，旁人見狀趕緊報警。

    警方據報到場時，簡男欲逃離現場，並於途中丟棄利刃，警方以現行犯逮捕簡男，並查扣利刃，訊後依殺人未遂罪嫌移送檢方，檢方複訊後將簡男向法院聲請羈押獲准。

    檢方指出，簡男所持利刃全長19公分、刀刃9.5公分，十分鋒利，倘若有意殺害龔翁，應不會在龔翁求饒後即停止割劃對方，難認簡男有殺人犯意，因而依傷害罪嫌起訴。

    嘉院表示，簡男有畏罪及逃避司法偵查、審判行為，簡男與龔翁互不相識，並無結怨，簡男自稱因精神狀況不佳，持利刃朝龔翁揮砍，對社會治安、秩序危害重大，因此有羈押必要，自昨天起羈押3個月。

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