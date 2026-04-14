情侶檔亂丟燒庫錢灰燼逾5公噸 獲利近20萬送北檢複訊

警方今依廢棄物清理法，將情侶檔張敬亭、劉淑文移送台北地檢署複訊。（記者吳昇儒攝）

檢警近期獲報，新北市石碇、新店區等偏僻路段有大批疑似焚燒庫錢、靈屋、紙紮的灰燼。偵辦人員循線追查，以車追人找到殯葬業者「臥龍生命禮儀」及代燒業者「東丰金爐」。台北地檢署昨日指揮保七總隊刑事警察大隊等單位，前往公司及住所搜索，並帶回四人。今依廢棄物清理法，將情侶檔張敬亭、劉淑文移送台北地檢署複訊。

檢警調查，依相關規定若業者代燒庫錢、紙紮品，必須將灰燼廢棄物，轉交給專業、合法的業者打包後，送至縣市政府殯儀館或環保局的專業焚化爐處理，依該行業規定處理灰燼的費用，每公噸約為3.5萬元至3.8萬元不等。但部分殯葬業者、代燒庫錢業者為節省成本會將灰燼直接載往山區傾倒。

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檢警去年起接獲檢舉，發現石碇、新店區等地區偏僻山坡地，出現大量的庫錢、紙紮品灰燼，據附近目擊民眾指出，是一對男女開著「臥龍生命禮儀」的車輛前往現場，初步清查違法棄置灰燼高達5噸，合計處理費需近19萬元。

偵辦人員進一步追查，找到該公司，並發現其中一名張姓女負責人的弟弟張敬亭，就是開車棄置灰燼的主要人員，其工作則是協助「東丰金爐」處理灰燼。

台北地檢署檢察官昨見時機成熟，指揮保七總隊刑事警察大隊、新北市警新店分局，會同新北市環保局，持搜索票前往張姓情侶檔住處及兩家公司，共計5處地點，另也拘提張敬亭、劉淑文二人與「臥龍」公司喻姓、張姓2名負責人。

檢察官昨日複訊後，認為臥龍公司兩名負責人與棄置灰燼案無直接關聯，訊後請回，另負責載運灰燼的張姓情侶檔，今日下午則被移送台北地檢署複訊。

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