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    凶殘！三峽擄人押回基隆施暴 8男狠打24歲女命危送醫

    2026/04/14 15:10 記者林嘉東／基隆報導
    21歲陳姓男子夥同7名男子，分持球棒與徒手將24歲陳姓女子打到昏迷，送醫後尚未脫離險境。（記者林嘉東翻攝）

    21歲陳姓男子夥同7名男子，分持球棒與徒手將24歲陳姓女子打到昏迷，送醫後尚未脫離險境。（記者林嘉東翻攝）

    21歲陳姓男子疑與大他3歲的陳姓女子有20多萬元債務糾紛，昨天夥同7名男子將陳女從新北市三峽區押至陳女基隆住處，以徒手、棍棒輪流施暴陳女致陳女陷入昏迷，陳男見狀，趕緊通報119將陳女送醫急救，尚未脫離險境。警方獲報5小時逮到陳男等8人到案，今天（14日）將陳男等8人依殺人未遂等罪移送基隆地檢署偵辦。

    基隆市警三分局昨天下午1時許接獲119轉報稱，七堵區明德二路一處民宅有24歲陳女昏迷，且疑似遭人毆打，警方獲報後循線逮到對陳女施暴的21歲陳姓男子。

    陳男到案稱，他因與陳女有20萬元債務糾紛，昨天夥同7名男子，至新北市三峽區分持球棒及徒手毆打陳女成傷後，再押陳女回到她基隆七堵明德二路住處繼續毆打，至午後因昏迷不醒，他才撥打119報案送醫。陳女經送醫急救後，目前已完成開刀救治，昏迷指數6，尚在昏迷中。

    基隆市警三分局獲報於案發後5小時內，逮獲陳男等8人到案，並查扣鋁棒等相關證物；警訊後，將陳等8人後依涉犯殺人未遂及傷害等罪移送基隆地檢署偵辦。

    21歲陳姓男子夥同7名男子，把24歲陳女押回她住處後，分持球棒與徒手將陳姓女子打到昏迷，送醫後尚未脫離險境。（記者林嘉東翻攝）

    21歲陳姓男子夥同7名男子，把24歲陳女押回她住處後，分持球棒與徒手將陳姓女子打到昏迷，送醫後尚未脫離險境。（記者林嘉東翻攝）

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