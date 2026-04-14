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    高雄警方破獲虛擬貨幣水房洗錢逾億 嫌犯出入豪車代步

    2026/04/14 14:28 記者黃良傑／高雄報導
    高雄警方破獲虛擬貨幣水房洗錢逾億，嫌犯出入豪車代步。（民眾提供）

    高雄警方破獲虛擬貨幣水房洗錢逾億，嫌犯出入豪車代步。（民眾提供）

    詐騙集團以實體虛擬貨幣店面為幌，實則將詐騙不法所得打回電子錢包，洗錢金額多達上億元，高市刑大經6次溯源、搜索，將10名嫌犯一一逮捕，並破獲以羅姓、丁姓男子組成的據點，清查出20多名被害人、財損約1千多萬元。

    高市刑大今（14）日指出，羅姓、丁姓男子共組詐團，先至柬埔寨地區的境外機房與機房首腦斡旋合作後，回國出資成立詐欺水房，吸收許姓男子擔任車手控盤，同時招募車手，再指派車手與被客人面交詐騙款項。

    警方組成專案小組，經數月跟監、蒐證，鎖定多名嫌犯，發現詐團專挑門禁森嚴的高級住宅大樓設置水房，出入均以豪華車輛代步，相當高調，警方自去年3月起至今年陸續發動6波的搜索行動。

    警方調查，該詐團竟多達數百萬的USDT的幣流，洗錢金額更逾台幣1億元，警方先後溯源追緝，查扣了虛擬貨幣冷錢包、點鈔機、USB隨身碟、贓款，以及賓士、保時捷等高級車輛，全案依洗錢、詐欺等罪嫌送辦。

    據查，該詐團涉嫌勾結境外機房，以話術誘騙被害人至三民區實體虛擬貨幣店面，購買虛擬貨幣後，將錢打回詐欺集團提供的電子錢包，藉此掩飾非法洗錢，同時製造金流斷點，躲避警方查緝。

    該集團洗錢金額竟高達新幣1億元，受害者超過30人，全案依詐欺罪及洗錢防制法移送法辦。

    高雄警方破獲虛擬貨幣水房洗錢逾億，詐團洗錢手法。（警方提供）

    高雄警方破獲虛擬貨幣水房洗錢逾億，詐團洗錢手法。（警方提供）

    高雄警方破獲虛擬貨幣水房洗錢逾億元，刑大查扣大批證物。（民眾提供）

    高雄警方破獲虛擬貨幣水房洗錢逾億元，刑大查扣大批證物。（民眾提供）

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