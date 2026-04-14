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    首頁 > 社會

    宮廟後方竟煉毒！ 保三總隊攔截55公斤「喵喵」原料 市值千萬

    2026/04/14 15:20 記者張軒哲／台中報導
    保三總隊在屏東縣一處鄉村宮廟後方破獲製毒據點，環境凌亂簡陋。（保三總隊提供）

    保三總隊在屏東縣一處鄉村宮廟後方破獲製毒據點，環境凌亂簡陋。（保三總隊提供）

    台中市保三總隊日前接獲情資，指稱有製毒集團於屏東縣一處荒僻宮廟掩護，在廟後方鐵皮屋製毒，查獲蔡姓製毒師及蔡姓共犯到案，偵破第四級毒品2-溴-4甲基苯丙酮製毒工廠（即製造第三級「喵喵」毒品之先驅原料），共查扣第四級毒品2-溴-4甲基苯丙酮、第四級毒品1-甲基苯基-1-丙酮、半成品及製毒化學原料共計逾55公斤，若該批毒品全數流入市面，估計可分裝逾2萬包毒咖啡包，市值高達上千萬元，訊後將兩人移送偵辦。

    保三總隊指出，報請彰化地檢署檢察官林裕斌指揮偵辦，並會同屏東縣政府警察局內埔分局共組專案小組深入追查，製毒工廠地處偏遠、樹林環繞，旁邊僅有一處宮廟，專案小組人員偽裝香客，暗中蒐證，發現製毒地點佔地極廣，極易逃亡，立即出動無人機執行空拍，瞭解週遭地形及可能逃亡路線，見時機成熟，於深夜趁其不備，突襲製毒工廠。

    兩名犯嫌見警方查緝立即逃竄，摸黑不顧崎嶇危險的小路，與警方展開百米追逐，殊不知警方已四路圍捕，甕中捉鱉。

    經調查發現，蔡姓製毒師為了躲避警方查緝，刻意選定郊區一處香火鼎盛的宮廟後方鐵皮屋作為製毒據點，嫌犯企圖利用宮廟燃燒香燭、金紙的氣味，藉此掩蓋製毒過程中產生的強烈刺鼻化學異味，並招募蔡姓共犯進場製。

    保三總隊表示，「喵喵」毒品常被摻入咖啡包、奶茶包中誘騙青少年吸食，對心血管及神經系統傷害極大，甚至有致死風險，將持續溯源追查幕後主嫌及販毒網路，瓦解製毒集團。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    台中市保三總隊於屏東縣一處荒僻宮廟鐵皮屋，偵破第四級毒品2-溴-4甲基苯丙酮製毒工廠毒品之先驅原料。（保三總隊提供）

    台中市保三總隊於屏東縣一處荒僻宮廟鐵皮屋，偵破第四級毒品2-溴-4甲基苯丙酮製毒工廠毒品之先驅原料。（保三總隊提供）

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