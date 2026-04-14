北市出現疑似僵屍步態男子引熱議 警方回應了

男子行動緩慢如僵屍般，被民眾拍下影片。（記者劉慶侯翻攝自threads）

有民眾今日凌晨在網路社交平台，以「我以我在舊金山欸」為名，上傳一條短片，內容是一張男子站立街頭，對方身形彎曲、步履緩慢，形態如若僵屍般因此，有人懷疑男子是芬太尼（Fentanyl）類的毒品吸食者。影片一出引起網友眾多評論。

但根據轄管台北市警表示，巡邏警網當時曾發現對方，雙方簡短交談下並無異樣，只是對方語速稍許緩慢。但因對方並無違法或違規行為，警方只是予以關心，隨即放行。

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據了解，有名網友今日凌晨駕車行經北市環河南路二段35巷口，見人行道上有名身穿黑色外套，身材削瘦的男子，以極其慢速且詭異如同僵屍的動作在行進，於是拍下對方的身影，以「我以我在舊金山欸」作標題，上傳影片到threads，果然引起許多網友注意。

有網友回應說，在晚上七點半有看到，小朋友當場嚇壞了。有的網友則是科普出芬太尼類的毒品，是強烈鎮靜劑混合鴉片所新製成的新興類毒品，吸食後會破壞人腦中樞神經，讓吸食者行動如同僵屍般。

由於影片吸引到眾多網友探討，台北市警萬華分局也陸續接到查詢和查問電話，轄管龍山派出所也隨即進行調查了解，並全面調閱街頭監視畫面追蹤追查。

根據警方調查，案發當時，巡邏警網員警曾有發現到對方佇立在人行道上，便趨近詢問對方是否需要幫忙，但對方回應僅是稍許緩慢，並無異常。警方鑑於對方並無任何違規違法部分，也並無有危險，於是逕自離開。

警方也根據調閱的多方街頭監視畫面作過濾，也認為對方僅是身形彎曲，行動稍許緩慢，因此將不會進行深入追究。

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