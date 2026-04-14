男子單攻玉山半夜墜谷 嘉義警消搜救輪流背負成功救援

搜救隊將傷者謝男以背負方式運下山。（警方提供）

嘉義縣警察局竹崎分局阿里山派出所昨天深夜獲報，1名登山客於阿里山玉山登山步道3.7K處失足墜落邊坡，消防員、阿里山派出所、保七總隊及玉管處組成搜救隊伍，今天凌晨發現摔落山谷的29歲謝姓男子，合力背負他脫困，終於在3點50分抵達玉山登山口，由救護車送往嘉義基督教醫院治療。

謝男跟團單攻玉山主峰，深夜返程時行經玉山登山步道3.7K處，因體力不支失足墜落約10公尺深山谷，同行友人發現後隨即報案119求援，警方接獲嘉義縣消防局轉報，組成搜救隊搜救，凌晨0點37分抵達現場，發現失足摔落山谷的謝男。

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謝男身體及四肢有多處擦挫傷，左後頭部有較為嚴重的撕裂傷、呼吸急促、意識尚清楚，無生命危險，搜救隊合力實施架繩拉掛救援作業，將謝男由深度約10公尺山谷拉上玉山步道，再以人力背負方式背運，3點50分抵達玉山登山口，再由消防隊救護車送往嘉義基督教醫院治療，警方並同步聯繫家屬前往醫院照顧。

竹崎分局表示，登山遊客於山區活動時務必注意自身健康及精神狀況與氣候變化，並結伴同行、攜帶必要通訊及救援設備，以降低突發狀況風險。

消防員、阿里山派出所、保七總隊及玉管處組成搜救隊。（警方提供）

搜救隊員尋獲摔落山谷的謝姓男子。（警方提供）

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