為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    男子單攻玉山半夜墜谷 嘉義警消搜救輪流背負成功救援

    2026/04/14 14:20 記者林宜樟／嘉義報導
    搜救隊將傷者謝男以背負方式運下山。（警方提供）

    搜救隊將傷者謝男以背負方式運下山。（警方提供）

    嘉義縣警察局竹崎分局阿里山派出所昨天深夜獲報，1名登山客於阿里山玉山登山步道3.7K處失足墜落邊坡，消防員、阿里山派出所、保七總隊及玉管處組成搜救隊伍，今天凌晨發現摔落山谷的29歲謝姓男子，合力背負他脫困，終於在3點50分抵達玉山登山口，由救護車送往嘉義基督教醫院治療。

    謝男跟團單攻玉山主峰，深夜返程時行經玉山登山步道3.7K處，因體力不支失足墜落約10公尺深山谷，同行友人發現後隨即報案119求援，警方接獲嘉義縣消防局轉報，組成搜救隊搜救，凌晨0點37分抵達現場，發現失足摔落山谷的謝男。

    謝男身體及四肢有多處擦挫傷，左後頭部有較為嚴重的撕裂傷、呼吸急促、意識尚清楚，無生命危險，搜救隊合力實施架繩拉掛救援作業，將謝男由深度約10公尺山谷拉上玉山步道，再以人力背負方式背運，3點50分抵達玉山登山口，再由消防隊救護車送往嘉義基督教醫院治療，警方並同步聯繫家屬前往醫院照顧。

    竹崎分局表示，登山遊客於山區活動時務必注意自身健康及精神狀況與氣候變化，並結伴同行、攜帶必要通訊及救援設備，以降低突發狀況風險。

    消防員、阿里山派出所、保七總隊及玉管處組成搜救隊。（警方提供）

    消防員、阿里山派出所、保七總隊及玉管處組成搜救隊。（警方提供）

    搜救隊員尋獲摔落山谷的謝姓男子。（警方提供）

    搜救隊員尋獲摔落山谷的謝姓男子。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播