台61南下23.4曳引車翻覆事故排除中 剩內側車道通行

桃園市大園區台61線南向23.4公里處，今（14）日上午10點44分，發生貨櫃曳引車翻覆事故，車頭扭轉，全車阻斷南下交通。（圖由桃園市消防局提供）

桃園市大園區台61線南向23.4公里處今（14）日上午10點44分，發生周姓男子駕駛貨櫃曳引車行經時，疑見前方車輛減速而緊急煞車，導致本身車輛翻覆，車頭扭轉，全車阻斷南下交通，消、警獲報到場處理，幸無人於此事故傷亡，警方對周男酒測值為0，詳細肇事原因待警方調查釐清，事故迄下午1點半尚在排除中，但已暫時清出內側車道開放通行。

桃市消防局今早10點35分獲報台61線南向24.4公里南向這起車禍，不確定有無人員受傷受困，迅即動員竹圍消防分隊人車趕往搶救，到場確認周姓司機自行脫困，未受傷，不需送醫；大園分局通知拖吊業者到場協助吊掛移置貨櫃曳引車，並派員於台61線22公里竹圍出口閘道，疏導其他車輛進入平面道路，以免車輛回堵。

桃園市大園區台61線南向23.4公里處，今（14）日上午10點44分，發生貨櫃曳引車翻覆事故，車頭扭轉，全車阻斷南下交通。（圖由桃園市消防局提供）

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