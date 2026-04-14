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    首頁 > 社會

    車手1個半月提款22次得手逾83萬元 店員起疑報警逮人

    2026/04/14 14:12 記者顏宏駿／彰化報導
    蕭男擔任領款車手，造成22人受害，法定刑為27年6月。（示意圖）

    蕭男擔任領款車手，造成22人受害，法定刑為27年6月。（示意圖）

    家住員林市的蕭男，被詐團吸收，擔任提款車手，他因三天兩頭出現在某便利超商提款，引發店員起疑報警，警方將其逮捕，發現他1個半月內，提款22次，造成22人受害，總提領金額達83萬5600元，該案經彰化地院審理，法官以22罪論處，每罪判處1年2月至1年4月之間，蕭男犯22罪的法定刑為27年6月。

    該案起訴書指出，蕭男從廖男（另案偵辦）手中取得銀行取款卡，再接受廖的通知前往便利超商提款，每次提款後，就把得手的款項丟在員林某公園的停車場樹叢，有一次得款6萬9千元，他取走1萬元，其餘丟在樹叢，再由不知人士取走。

    蕭男為了方便領款、丟款，都在某超商操作，該超商的店員發現，蕭男經常來店提款，懷疑是車手，向店長報告，店家因此報警，員林警方埋伏逮捕蕭男，意外破獲此案。

    警方從蕭男的提款卡及調閱其提領影像，驚見他從2024年3月21日至5月10共提款22次，每次提領的金額約6萬元，最多一天曾提領24萬元，總共有22人受害。被害人大都是接到詐團電話，指稱其網路購物匯款作業有誤，會重覆扣款，要求被害人將帳戶的現金匯入指定帳戶。法官以22罪論處，每罪判處1年2月至1年4月之間，22罪的法定刑為27年6月。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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