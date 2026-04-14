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    首頁 > 社會

    羅東行動餐車忘鎖門 宵小行竊還偷戴鴨舌帽從容離去

    2026/04/14 13:24 記者江志雄／宜蘭報導
    口罩男昨天清晨3點多沿著羅東站前路沿路尋找作案目標。（圖取自脆上的budaoweng0821）

    口罩男昨天清晨3點多沿著羅東站前路沿路尋找作案目標。（圖取自脆上的budaoweng0821）

    在宜蘭縣流動夜市營業的一輛炒泡麵行動餐車停在羅東鎮站前路，被打開車門竊取財物，車主調閱監視畫面發現，一名戴口罩男子闖入餐車駕駛座竊取200多元零錢，還把他做生意所戴的鴨舌帽偷走、戴上從容離去，直呼實在太誇張了。

    羅東警分局偵查隊長蔡承晏回應，警方今天（14日）受理報案，將派員調閱案發處的監視畫面，比對犯嫌身影及特徵，清查作案路線，希望釐清嫌犯身分，儘速將他查緝到案。

    行動餐車車主在社群平台PO文指出，他的餐車停在羅東火車站附近，自家旁的站前路巷道，前晚停好車後忘了鎖門，昨天清晨3點多被人闖入車內行竊，監視器拍到的行竊男子，一看就是慣犯。

    監視器畫面顯示，一名口罩男沿路尋找作案目標，掀開多輛機車座墊，察看置物箱內有無值錢物品，後來打開餐車車門進入駕駛座竊取零錢，連有印製餐車Logo的鴨舌帽也偷，直接戴在頭上離去。

    餐車車主笑稱，擔心竊賊戴著餐車Logo鴨舌帽做壞事，結果被害人找他算帳，盼藉此PO文提醒大家，車門記得上鎖，不要放錢在車上，機車置物箱要蓋緊，不要讓竊賊有可乘之機。

    嫌犯下車身影被拍下。（圖取自脆上的budaoweng0821）

    嫌犯下車身影被拍下。（圖取自脆上的budaoweng0821）

    羅東一輛行動餐車忘鎖門，一名口罩男上車行竊，把偷來鴨舌帽戴在頭上從容離去。（圖取自脆上的budaoweng0821）

    羅東一輛行動餐車忘鎖門，一名口罩男上車行竊，把偷來鴨舌帽戴在頭上從容離去。（圖取自脆上的budaoweng0821）

    口罩男進到餐車作案前沒有戴帽子。（圖取自脆上的budaoweng0821）

    口罩男進到餐車作案前沒有戴帽子。（圖取自脆上的budaoweng0821）

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