老翁駕車西濱撞緩撞車 再遭後方大貨車追撞險落橋

一名李姓老翁開車途經西濱林口路段，不慎撞擊前方緩撞車後，再遭後方大貨車推撞夾困，老翁受傷送醫，幸無大礙，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

再傳高齡駕車肇事！新北市一名77歲李姓老翁今天駕轎車行經台61線林口路段，不慎撞上前方協助道路清潔的緩撞車尾，李翁座車打滑後，遭後方閃避不及的大貨車撞上，夾在大貨車與護欄間，不僅車頭全毀，還險些墜落高架橋，所幸李翁僅受輕傷，但這起事故占用兩車道，一度影響通行，案後後約一小時排除，至於車禍肇因及責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

新北市110今天上午10時許獲報，林口區西濱台61線南下10.6K處發生多車車禍，警方到場，發現77歲李翁駕轎車行經該路段，不慎撞上前方的公路總局緩撞車，李翁座車後方的大貨車反映不及，再追撞肇事轎車，撞上反轉的轎車車頭後，再將車輛推擠到車身及外側護欄之間，零件散落一地。

請繼續往下閱讀...

李翁因兩度撞擊受傷，且飽受驚嚇，緊急送醫無大礙，警方對3人酒測，都沒酒精反應，至於車禍原因及責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

一名李姓老翁開車途經西濱林口路段，不慎撞擊前方緩撞車後，再遭後方大貨車推撞夾困，老翁受傷送醫，幸無大礙，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

一名李姓老翁開車途經西濱林口路段，不慎撞擊前方緩撞車後，再遭後方大貨車推撞夾困，老翁受傷送醫，幸無大礙，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法