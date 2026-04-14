涉圖利光電業售電費 自首台南經發局女雇員檢起訴求從輕

台南市府經發局一名高姓女雇員涉在任內圖利光電業者取得較高售電費用，因她無獲利又自首，檢方起訴並請法官從輕發落。（資料照，記者王俊忠攝）

南市經發局能源科前高姓女約僱人員，涉幫8家太陽能光電業者的申請公文動手腳，讓業者能獲得較高的售電利益，其中有3家分獲1千多元到7千餘元的不法利益（3筆共1萬3千多元），但高女本身沒拿到好處、又主動自首。台南地檢署依從一重的違法圖利罪嫌起訴，也請法官量處適當之刑，給予自新機會。

高女主動向廉政署南部地區調查組自首，檢察官起訴時考量高女圖利光電業者的不法利益僅在5萬元以下；高女本身無不法獲利，她又深表悔意、犯後態度良好，請法官依貪污治罪條例規定給予減、免刑期的自新機會。

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檢方起訴指出，高女於2021年12月下旬到2024年5月底任職於南市府經濟發展局能源科約僱人員，負責台南轄內有關太陽光電業者設備同意、登記與變更異動等業務。

由於國內再生能源技術日趨成熟與融資成本下降，經濟部各年度公告的民間發電躉購費率逐年調降；高女見2024年度電能躉購費率相較於2023年度已經調降，竟在業者申請公文動手腳，把發文日期提前記載在公文上，做不實登載，協助讓8家光電業者適用2023年度較高的電能躉購費率，讓業者可獲得台電公司給付較多的購電費用。

後來經發局查覺上情、向台電公文反映，台電清查與其中7家業者已簽約購電，其中對3家業者有溢付7032元、1187元與5233元的不法利益情形，台電均以扣減次期購電費用的方式追回。

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