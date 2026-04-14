18歲男大生誘國中女生拍裸照 36萬和解......仍重判3年6月

男大生引誘女國中生拍攝猥褻影像，雖然雙方和解仍被法院重判。（情境圖）

彰化一名現年18歲在大學進修部就讀的水電工，上網找一名國中女網友聊天，男大生傳「露鳥照」給對方，又說「想看妳抓奶照」。9個月後，男子更前往女方住處「實做」，觸摸女方胸部。女方母親查看手機意外發現上情報警。雙方雖以36萬元和解，女方還說「我是志願的」，但法官仍以《引誘使兒童自行拍攝性影像罪》、《對於未滿14歲之女子為猥褻罪》，分別判處3年3個月、7個月徒刑，應執行有期徒刑3年6個月。

犯案的男大生在大學部進修，此案幾乎毀了他大好前程，縱然付出36萬元和解，女方也替他向法官求情，法官仍予以重判。

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該案起因於男大生在臉書認識就讀國中的女網友，男方覺得網路聊天不過癮，想邀女方出來「打砲」，為女方拒絕。稍晚男方傳訊「懲罰妳…裸照一張，要露臉臉」，隨後男方主動傳自己的露鳥照給對方。9個月後，男方到女方的住處，徒手摸胸，滿足性慾。2個月後，女方的母親在查看其手機時，意外發現女兒的猥褻照，又從雙方的聊天中發現男方傳「我想看妳抓奶」、「我想看妳下面」的字眼。母親氣得直奔警局報案，男方自知理虧，以36萬元和解，但仍被移送法辦。

法官表示，被告明知女方為未滿12歲之人，且對男女感情及性事懵懂無知，雙方在網路認識不到3日，被告即要求女方拍攝性影像供其觀看，又於9個月後，對女方進行摸胸之猥褻行為，影響女方身心健康發展。考量被告坦承犯行，又與女方及其家長達成和解。被告2次犯行，1次是引誘使兒童自行拍攝性影像罪，判處有期徒刑3年3月，又犯對於未滿14歲之女子為猥褻罪，判處7月徒刑，共應執行3年6月。

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