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    首頁 > 社會

    誇張！男子騎YouBike進航廈大廳飆速 最高恐挨2.5萬元罰鍰

    2026/04/14 12:23 記者邱俊福／台北報導
    航空警察局台北分局警備隊隊長蔡佳彣，說明男子騎單車進入航廈內遭攔查事件。（記者邱俊福翻攝）

    航空警察局台北分局警備隊隊長蔡佳彣，說明男子騎單車進入航廈內遭攔查事件。（記者邱俊福翻攝）

    誇張！1名邱姓男子本月初騎YouBike微笑單車，行經台北市松山機場航廈時，因口渴，直接騎乘進航廈大廳內，欲找水喝，因騎乘速度非常快，引發航廈內民眾側目，機場服務台接獲通報後，航警局台北分局立即派員攔查制止、告誡，後續將依違反民用航空法函請交通部民用航空局裁處，恐將面臨處新台幣5000元以上25000以下罰鍰。

    警方表示，本月3日晚間9時15分許，邱男騎YouBike進入航廈大廳內，經接獲台北松山機場服務台通報，有民眾於航廈騎乘腳踏車後，立即派遣警力前往現場攔查，制止邱男繼續騎乘，同時說明航廈內不得騎乘腳踏車相關規定，帶回製作筆錄。

    邱男警訊時，表達因臨時口渴想喝水，才會騎進航廈大廳；訊後，警方依違反民用航空法第119之3條第1項第5款，於航空站遊蕩或滯留，致妨礙乘客通行、使用或影響安寧秩序的規定，將函請交通部民用航空局裁處。

    警方提醒，航廈內屬於人潮密集的公共空間，請民眾務必遵守航空站相關規定，警方亦將與台北國際航空站加強航廈秩序維護，確保搭機民眾安全與權益。

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