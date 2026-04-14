黑吃黑引殺機！主嫌王嘉榮殺人棄屍 二審仍判無期徒刑

新北市萬里核二廠出海口浮屍案，主嫌王嘉榮不滿鍾姓死者私吞他的毒品，注射3針劑量足以致死的海洛因，再教唆鄒姓等3名小弟棄屍，被法院判處無期徒刑、褫奪公權終身。（資料照，記者林嘉東翻攝）

男子王嘉榮被控不滿鍾姓男子「黑吃黑」私吞毒品，夥同鄒姓等3名小弟押鍾上車後，注射3針劑量足以致死的海洛因，再以黑色塑膠袋套住鍾男的頭、腳，載至台電核二廠棄屍。一審基隆地院依王犯殺人罪、遺棄屍體等罪，判處無期徒刑、褫奪公權終身與1年2月徒刑。高院今二審仍判無期徒刑、褫奪公權終身。

新北市萬里區台電核二廠出海蓄水池去年4月間發現1具浮屍，頭、腳被套著黑色塑膠袋。金山警分局偵查隊獲報查出，死者是住在新北市新莊的鍾姓男子，經報請檢察官劉星汝會同法醫解剖發現，鍾男體內含有足以致命的過量海洛因。

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經檢警追查7個多月，查出48歲男子王嘉榮因不滿鍾男私吞毒品，指使3名小弟押人，並在車上對鍾男注射足以致死的海洛因，隨後以黑色塑膠袋包覆其頭腳，載往核二廠棄屍。基隆地檢署依殺人、遺棄屍體等罪起訴王男等4人；王男因涉重罪且有逃亡之虞，落網後羈押至今。

基隆地院審理時，王男否認對鍾男注射致命海洛因，辯稱僅欲教訓對方，且離開前鍾仍存活；法官依共犯證詞與法醫毒物報告相符，認定王男注射3針致死劑量海洛因，依殺人罪判無期徒刑、褫奪公權終身，另就遺棄屍體罪判刑1年2月。

二審高院今宣判，仍判處無期徒刑、褫奪公權終身，另外棄屍罪部分也判刑1年2月。

宣判後，高院進行延長羈押訊問，王男仍否認犯案，辯稱未殺人、未對死者注射過量毒品，並主張偵查期間曾透過律師表達願主動到案接受調查並出具自白書，無逃亡之虞；另以70多歲母親罹癌、僅能由其照顧為由，聲請交保，願配合科技監控及定時報到。不過法院未當庭裁准，諭知候核辦，並將王男還押看守所。

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