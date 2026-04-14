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    毒販「產地直銷」 警直搗「門市」查獲子彈、毒品

    2026/04/14 11:56 記者陳建志／台中報導
    台中市警局刑警大隊，去年9月查獲莫姓、廖姓男子涉嫌販毒，在南投住處起出毒品和手機等證物。（記者陳建志翻攝） <h4>☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆</h4>

    台中市警局刑警大隊，去年9月查獲莫姓、廖姓男子涉嫌販毒，在南投住處起出毒品和手機等證物。（記者陳建志翻攝）

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    台中市警局刑事警察大隊去年接獲線報，發現莫姓（58歲）、廖姓（48歲）男子涉嫌製造、販賣及轉讓毒品，警方更掌握莫男是上游「工廠」，製造、分裝後再交給廖男，把住處當「門市」對外販售，去年9月直搗南投2人住處，起出海洛因、安非他命、依托咪酯煙彈等毒品，以及子彈6顆，2人遭法院裁定羈押，南投地檢署近日偵結，依毒品、槍砲等罪嫌將2人起訴。

    台中市警局刑警大隊去年掌握情資，莫姓（58歲）、廖姓（48歲）男子涉嫌製造、販賣及轉讓毒品，警方蒐證時更發現，2人在南投市的住處相距僅200公尺，莫嫌於租屋處製造、分裝毒品後，以廖男住處作為毒品交易「門市」，吸引下游「藥腳」前來購買。

    警方發現，莫、廖2嫌分工明確，形成小型販毒網絡，且交通方式多以步行或騎乘電動自行車，企圖規避警方查緝。專案小組經長期蒐證，見時機成熟去年9月直搗「工廠」和「門市」，一舉查獲海洛因6包（毛重14.67公克）、安非他命3包（毛重21.58公克）、依托咪酯煙彈3顆（毛重16.98公克），以及毒品分裝工具1組，另查扣手槍子彈8顆、手機3支等證物。

    2人因涉嫌重大遭法院裁定羈押，南投地檢署近日偵結，依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將2人起訴。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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