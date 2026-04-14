天上聖母等眾神像遭竊 警2小時成功救駕

後壁本協部落的朝天宮眾神像遭竊，白河警方迅速偵破，順利尋回。（白河分局提供）

媽祖生日將至，台南後壁蘭花科技園區旁的朝天宮傳天上聖母、大使公、關聖帝君、中壇元帥等神像以及御賜木牌等遭竊，廟方緊急報案，白河警分局2小時偵破，逮獲嫌犯，順利找回眾神尊，成功「救駕」。

朝天宮位於後壁本協部落，緊鄰蘭花科技園區，是當地信仰中心，供奉大媽祖、二媽祖、中壇元帥、關聖帝君、大使公等，歷史久遠，連同御賜木牌都不翼而飛，損失慘重。

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白河分局受理報案後，立刻成立專案小組展開偵辦，隨即發現竊賊行蹤，並查出其身分，由後壁所動員警力前往，迅速偵破，並將5尊神像，以及木牌迎請回家。

曾姓主委表示，廟公有事才離開一下，回來後竟發現神龕上的5尊神像以及御賜木牌都不見，當場傻眼，趕緊報案，感謝白河分局員警馬上破案，並幫忙找回，否則難以對信徒交待。

眾神像與木牌先被請至後壁所，擔心不已的廟方人員看到立刻破涕為笑，信徒高興之餘，也開著高級進口車來接送，聲稱要讓媽祖等神尊有體面回去才行。

後壁本協部落的朝天宮眾神像遭竊，連御賜木牌也被偷走。（白河分局提供）

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