民進黨立委陳歐珀涉貪800萬全沒收！合議庭痛批敗壞官箴 一審量刑理由曝

前民進黨立委陳歐珀涉貪，一審被判16年。（資料照）

民進黨籍前立法委員陳歐珀涉嫌收受賄賂及詐領公費助理補助費案，台北地方法院於今（14）日上午宣判。判決指出，陳歐珀長期收受商港協會賄賂，並透過浮報助理薪資詐領公帑，不法獲利高達801萬9812元。合議庭痛批，陳歐珀為貪圖不法利益，對於職務上之行為收受賄賂及不正利益並非法利用職務上機會詐取公費助理補助費，敗壞官箴，判處應執行有期徒刑16年，褫奪公權6年。

合議庭宣告，陳歐珀收受商港協會賄賂及不正利益共419萬5922元、收受汽車運輸業者50萬元賄賂之未扣案犯罪所得均沒收，若不能或不宜執行沒收時，追徵其價額。此外，針對陳歐珀與妻子徐慧諭共同詐領的332萬3890元公費助理補助費，扣案已繳交的166萬1945元予以沒收，其餘差額亦須全數追繳。

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針對量刑理由，合議庭審酌陳歐珀為貪圖不法利益，對於職務上之行為收受賄賂及不正利益，並透過他人帳戶收取賄賂或利用勁宜蘭協會掩飾、隱匿不法所得之去向，暨非法利用職務上機會詐取公費助理補助費，敗壞官箴。陳歐珀雖坦承部分詐領助理費，但對於收賄部分自始至終「矢口否認」，兼衡其犯罪動機、目的、手段、犯罪情節、收受賄賂之金額，以及已繳回部分犯罪所得等一切情狀，應執行有期徒刑16年。

其餘涉案人員部分，陳歐珀妻子徐慧諭因共同詐領助理費及侵占「勁宜蘭協會」公款110萬元，合併判處應執行有期徒刑4年6個月，褫奪公權3年，並沒收其侵占的犯罪所得。其餘11名被告分為3大類，包含商港協會理事長洪英正在內的「行賄業者」、配合浮報助理薪資並充當人頭的「國會助理群」以及協助轉帳、包裝賄款掩飾金流的「接應親信」，分別被判處3月至2年不等的刑期，均獲處緩刑宣告或是得易科罰金，全案仍可上訴。

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