控妻詐財反被爆與女學生曖昧 台北大學教授林靖：將提告妨礙名譽

台北大學國際企業研究所教授林靖近日控告擔任高檢署檢察事務官的李姓妻子涉嫌詐欺，李女除了否認詐財，還反控林靖與女學生關係曖昧。（圖擷取自台北大學官網）

曾任彰化縣副縣長的台北大學國際企業研究所教授林靖，近日控告擔任台灣高等檢察署檢察事務官的李姓妻子涉嫌詐欺，林靖指控李女長期亂花錢，但有周刊報導，妻子除了否認詐財，還反控林靖與女學生關係曖昧，多次帶女學生回家，林靖對此透過校方轉述回應指出，「他會向妻子提出妨礙名譽告訴，其他指控部分，靜待司法調查」。

台北大學指出，此案因為屬於林靖私事，校方不表示意見；針對媒體詢問，校方代為轉述林靖回應，林靖會向妻子提出妨礙名譽告訴，其他指控部分，靜待司法調查。

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周刊報導提及，林靖曾任台鹽、台銀證券及台壽保投信等公司董事長，在產官學界名聲響亮，常分享投資術，8年前梅開二度，娶了高檢署李姓檢察事務官為妻，李女曾借調特偵組及專門施戴電子腳鐐的科技偵查中心辦事。

周刊報導，林靖日前控告太太涉嫌詐欺，認為老婆亂花他的錢，包括兩人出國旅遊開銷及生活雜支等，李女收到警方傳票後尚不知原由，直到做筆錄才知道被老公提告涉詐。

周刊報導提到，林靖與妻子分居多時，但仍處於已婚狀態，林靖近來又和1名官股銀行女銀行員往來，因曖昧接送被妻子撞見，林靖過去婚姻也曾爆出外遇爭議，這次再捲入情感、金錢的法律糾紛，林女已蒐證準備提出侵害配偶權求償。

台北大學轉述林靖回應，林靖會向妻子提出妨礙名譽告訴，其他指控部分，靜待司法調查。（記者黃政嘉攝）

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