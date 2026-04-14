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    想參加白沙屯進香 八八會館大帳房求解除監控遭高院駁回

    2026/04/14 11:16 記者楊心慧／台北報導
    「88會館」負責人郭哲敏。（資料照）

    「88會館」負責人郭哲敏。（資料照）

    八八會館負責人、博弈大亨郭哲敏，經營線上賭博網站獲利35.7億元，及經營地下匯兌、資金流通高達218億元，一審判刑11年8月，其大帳房杜韋蓁判9年8月徒刑；案經上訴，高院目前仍密集審理中，但杜女日前以參加白沙屯媽祖進香為由，聲請解除在住處個案手機拍照的科技設備監控，高院則裁定駁回，可抗告。

    檢方調查，郭哲敏為AE集團董事長，自2018年至2022年間在台成立睿世科技等公司，經營線上博弈「包網平台」，提供彩票、老虎機及真人遊戲，向多國境外玩家提供服務並抽成，5年獲利逾1.19億美元（約新台幣35億餘元）。

    另為處理龐大資金流，涉透過人頭公司與虛擬貨幣從事地下匯兌，經手金額達218億元、匯差獲利逾1.2億元，並與詐騙集團洗錢。檢警2022年搜索查扣逾2億元泰達幣，杜韋蓁等人遭收押或交保，郭哲敏潛逃海外後於2023年在泰國落網，返台後遭收押禁見，並依違反銀行法、組織犯罪及賭博等罪追加起訴。

    杜韋蓁主張，目前須依規定每日早晚各一次以手機拍照報到，她長年信奉媽祖，固定參與白沙屯拱天宮媽祖北港徒步進香，今年擬於4月16日至17日參與行程，聲請免除該期間報到或改採替代方式。

    杜韋蓁稱去年因病未能參與進香，期間母親病情惡化，自身罹患罕見疾病亦加劇，對未能參與深感悔憾，並認為參與進香具宗教與祈福意義。另強調自接受電子監控及報到措施以來均嚴格遵守，現行具保200萬、限制住居及出境等措施已具高度拘束力，無逃亡或違規疑慮。

    杜韋蓁提出全程持續配戴電子腳環、攜帶個案手機，絕不擅自拆卸、遮蔽、阻斷或妨害其功能，並隨時注意維持飽電狀態，可正常收發訊號狀態，避免至訊號不良處所，主張不影響科技監控效果，請求法院衡酌宗教自由與個案情形，准予短暫免除在住處個案手機拍照的科技設備監控。

    高院認定，杜韋蓁主張參與白沙屯拱天宮媽祖北港徒步進香祈福，有活動資料及診斷證明可佐，尚屬可信；考量近來科技監控對象屢有破壞設備逃逸情形，為維護司法權有效行使，個人宗教自由須適度退讓。

    高院認為，遶境活動人數眾多、路線不定，於人潮擁擠及動線不明情況下，若電子腳環發生異常，難以判斷係人為或意外，恐形成監控漏洞。聲請人自述健康不佳，應以身體為重，可由親人代為進香。至於所提替代報到方案，因報到地點與時間無法具體掌握，且法院無權要求親友配合監控，亦難即時應對突發狀況，均屬不可行，故難以准許。

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