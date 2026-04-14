慣竊搜刮車內財物躲2個月 休假警搭捷運認出逮人

竊賊犯案後還變裝，企圖增加警方偵辦難度。（記者陸運鋒翻攝）

王姓慣竊2個月前在台北市內湖區犯下2起竊盜案，鎖定未上鎖車輛搜刮財物，他日前搭乘台北捷運行經忠孝敦化站時，被參與偵辦此案的王姓員警發現，王員先不動聲色，沿路尾隨至一家網咖後，隨即通報警力到場支援，順利逮捕王嫌，依法究辦。

內湖警分局調查，48歲王嫌居無定所且多項竊盜前科，而他今年1月、3月時，分別在內湖路一段691巷及環山路，見到停放路邊未上鎖的車輛後，打開車門搜刮約2萬元現金，行竊後還沿路變裝，以為神不知鬼不覺。

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據知，偵辦此案的內湖分局港墘派出所王姓員警，本月上旬休假搭乘捷運行經捷運忠孝敦化站時，一見到身旁的王嫌後，立刻認出就是竊盜案件嫌犯，隨即不動聲色一路尾隨，待他進入大安區一間網咖後，立即通報轄區警力支援，於網咖將王嫌查緝到案，依竊盜罪嫌函送士林地檢署偵辦。

警方說，王員偵辦此案調閱數十支監視器鎖定嫌犯身分，但王嫌很狡猾，犯案後沿路徒步行走變裝，增加查緝難度，沒想到賊星該敗，恰巧被休假的王員認出而破案，讓同仁直呼真是好眼力。

警方呼籲，車內儘量不要放置現金等貴重物品，並應小心防盜，另民眾如發現有不法犯罪或可疑人、事時，應即時通報110或請求警方協助。

休假警搭捷運時一眼認出竊賊，沿路尾隨至台北市大安區一間網咖，通報支援警力將其逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

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