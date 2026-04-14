高雄出現怪男「開門哥」 女店家嚇壞報警處理

高雄出現怪男「開門哥」（左），女店家嚇壞報警處理。（民眾提供）。

高市三民區有店家發現怪怪「開門哥」，單獨顧店的女店家發現休息時間，怪男眼神渙散，不時東張西望企圖開門，後又轉向隔壁大樓，疑尾隨住戶進入大廳，警方獲報趕至現場，勸導並約制該名劉姓男子，並抄錄其身分資料，以防止後續衍生相關事端。

女店家向員警表示，該名男子身上無酒味，但精神狀態明顯異常，不時手握門把欲開店門，過程令人不安，怪男起初試圖強行推開其店門未果，後轉向隔壁大樓，尾隨住戶潛入大廳，被管理員驅離後，竟然又折返回來，再度試圖硬闖她的店，才上網提醒附近店家或女性需提高警覺。

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三民一分局員警獲報於5分鐘內趕到現場，警方清查「開門哥」身分為59歲劉姓男子，經瞭解，劉男疑似精神狀況不穩，自稱要入店內等朋友，經警方向店家林女說明相關權益後，林女表示暫不予追究，也未提出告訴。

員警遂抄錄劉男身分資料，並當場予以勸導及約制，以防止後續衍生相關事端，警方呼籲民眾平時應多加留意周遭環境，如發現可疑人、事、物，請即撥打110報案，警方將迅速到場處理，並持續加強巡邏勤務，以維護市民生命、身體及財產安全。

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