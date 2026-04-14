為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄出現怪男「開門哥」 女店家嚇壞報警處理

    2026/04/14 10:58 記者黃良傑／高雄報導
    高雄出現怪男「開門哥」（左），女店家嚇壞報警處理。（民眾提供）。

    高雄出現怪男「開門哥」（左），女店家嚇壞報警處理。（民眾提供）。

    高市三民區有店家發現怪怪「開門哥」，單獨顧店的女店家發現休息時間，怪男眼神渙散，不時東張西望企圖開門，後又轉向隔壁大樓，疑尾隨住戶進入大廳，警方獲報趕至現場，勸導並約制該名劉姓男子，並抄錄其身分資料，以防止後續衍生相關事端。

    女店家向員警表示，該名男子身上無酒味，但精神狀態明顯異常，不時手握門把欲開店門，過程令人不安，怪男起初試圖強行推開其店門未果，後轉向隔壁大樓，尾隨住戶潛入大廳，被管理員驅離後，竟然又折返回來，再度試圖硬闖她的店，才上網提醒附近店家或女性需提高警覺。

    三民一分局員警獲報於5分鐘內趕到現場，警方清查「開門哥」身分為59歲劉姓男子，經瞭解，劉男疑似精神狀況不穩，自稱要入店內等朋友，經警方向店家林女說明相關權益後，林女表示暫不予追究，也未提出告訴。

    員警遂抄錄劉男身分資料，並當場予以勸導及約制，以防止後續衍生相關事端，警方呼籲民眾平時應多加留意周遭環境，如發現可疑人、事、物，請即撥打110報案，警方將迅速到場處理，並持續加強巡邏勤務，以維護市民生命、身體及財產安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播