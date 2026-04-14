前立委陳歐珀收賄一審判刑16年 北檢將研議是否上訴

北檢今表示，待收到判決書後，將研議是否提起上訴。（記者吳昇儒攝）

前立委陳歐珀因收受聯興國際物流股份有限公司賄賂後，在立法院推動「商港法」修正案，並詐領助理費。台北地檢署去年8月依涉犯職務上行為收受賄賂及不正利益等罪起訴他，並求處24年2月重刑。台北地方法院則於今日上午判陳歐珀16年徒刑，褫奪公權6年。北檢今表示，待收到判決書後，將研議是否提起上訴。

檢方調查，陳歐珀於任職立委期間疑似收受聯興公司賄賂，利用職權召開協調會，要求台灣港務公司減免聯興公司於基隆碼頭的租金、管理費。時任聯興董事長洪英正則於2016年至2020年間，透過陳歐珀的助理兼顧問洪文宗支付每月5萬元的顧問費，前後共收受413萬5922元。

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偵辦人員更查出，2018年間租賃車業者為阻止交通部提出的「汽車運輸業管理規則」修正案，將50萬元現金裝入公文袋中，透過洪文宗交付給陳歐珀，請陳於立法院交委會上質詢，並提出對於修正案的適切性。

此外，陳歐珀與太太徐慧諭還涉詐領公費助理薪資411萬2170元，且侵占陳歐珀成立的「台灣勁宜蘭發展協會」公益款項。

台北地院法官審理後，認定罪證屬實，判處陳歐珀應處16年徒刑，褫奪公權6年：陳歐珀妻子徐慧諭處4年6月徒刑，褫奪公權3年，可上訴。

台北地檢署則指出，待收到判決書後，將研議是否提起上訴。

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