新北三芝「中巴一樣大槽體」滾落 險壓壞來車

新北市呂姓男子搭載中巴一般大的20噸槽體，行經三芝市區墜落，險些墜落山谷，警方到場交管，要求業者移除，今天對駕駛開罰，最高面臨1萬8000元罰鍰。（記者吳仁捷翻攝）

新北市呂姓男子13日駕駛聯結車載運中巴一般大的20噸槽體行駛三芝山區道路，因未綑牢，導致轉彎會車後槽體滾落，險些壓壞來車，駕駛逃過一劫報案，因影響通行，警方獲報趕抵，幸無人員受傷，要求業者派車吊掛，期間警方派人封閉道路、指揮交通，今天追究肇事駕駛載運貨物掉落，祭出罰單，最高開罰1萬2000元。

警方調查，這起槽體滾落交通障礙案發生在13日下午3時許，新北市三芝區101線道（往三芝市區方向），57歲呂姓男子駕駛聯結車載運槽體（空桶），行經上述時、地，載運的槽體滾落，佔據一線車道，所幸因路樹當緩衝，沒有墜落山谷引發更大災害。

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警方獲報，立即派遣3名警力到場管制及疏導交通，現場無人車受傷或受損，要求駕駛聯繫拖吊業者到場排除，現場於下午4時30分恢復交通順暢，針對貨物脫落致生交通障礙之違規行為，警方已依道路交通管理處罰條例第30條相關規定，製單舉發。

新北市呂姓男子搭載中巴一般大的20噸槽體，行經三芝市區墜落，險些墜落山谷，警方到場交管，要求業者移除，今天對駕駛開罰，最高面臨1萬8000元罰鍰。（記者吳仁捷翻攝）

新北市呂姓男子搭載中巴一般大的20噸槽體，行經三芝市區墜落，險些墜落山谷，警方到場交管，要求業者移除，今天對駕駛開罰，最高面臨1萬8000元罰鍰。（記者吳仁捷翻攝）

新北市呂姓男子搭載中巴一般大的20噸槽體，行經三芝市區墜落，險些墜落山谷，警方到場交管，要求業者移除，今天對駕駛開罰，最高面臨1萬8000元罰鍰。（記者吳仁捷翻攝）

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