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    妙齡女公園散步驚見「露鳥俠」跟蹤 男子隔天落網瞎扯太無聊

    2026/04/14 10:38 記者陸運鋒／新北報導
    高嫌跑到新北市中和錦和運動公園，看見一名妙齡女散步時，竟戴頭套裸露下體做出不雅行為，甚至還跟蹤到住家樓下。（記者陸運鋒翻攝）

    高嫌跑到新北市中和錦和運動公園，看見一名妙齡女散步時，竟戴頭套裸露下體做出不雅行為，甚至還跟蹤到住家樓下。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市一名高姓男子跑到中和錦和運動公園，看見一名妙齡女子在散步時，竟戴上頭套露出生殖器，女子見狀後受到驚嚇急忙逃跑，還發現高男一路尾隨至家裡樓下，大聲喝斥後高男才落荒而逃，警方獲報隔天將高男查緝到案，而他扯說因為太無聊才會做出這樣的舉動。

    女子的男友昨在社群threads指出，女友本月7日晚上在中和錦和運動公園散步時，遇到一名戴頭套男子掏出下體做出不雅行為，女友被嚇到後趕緊離開，未料回到家以後，才發現被男子跟蹤到住家，女友大喊「有變態跟蹤我！」，對方才立刻逃跑。

    中和警分局調查，37歲高嫌平時以打零工維生，他在上周二凌晨0時許，跑到中和錦和運動公園，看見正在散步的26歲女子後，戴上頭套裸露生殖器，且做出不雅行為，女子心生畏懼快速徒步返家，隨後發現高嫌有尾隨跟蹤情況，便與男友一同至派出所報案。

    警方指出，經擴大調閱監視器追查，迅速鎖定嫌犯身分，隔天（8日）通知高嫌到案說明。警詢時，高嫌辯稱是因為太無聊才會有如此行為，詢後依跟蹤騷擾防制法及社會秩序維護法函送新北地檢署偵辦，並通報衛生單位列管。

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