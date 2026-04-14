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    家逢巨變酒駕挨罰沒財產 他成新竹分署首件酒癮治療轉介個案

    2026/04/14 10:30 記者蔡彰盛／新竹報導
    家逢巨變酒駕沒財產，他成新竹分署首件酒癮治療轉介個案。（新竹分署提供）

    家逢巨變酒駕沒財產，他成新竹分署首件酒癮治療轉介個案。（新竹分署提供）

    新竹縣一名男子111年間酒後騎車遭監理所裁罰4萬5千元罰鍰，因逾期未繳，監理所將案件移送新竹分署執行，經扣押存款、薪資都沒有，多次通知促其到場後得知，他自小家境優渥出國求學，後家中突遭巨變返台後，無法適應環境，心情壓抑加上周遭朋友影響下，只能藉酒解愁。經執行人員耐心溝通並告知轉介酒癮治療方案後，同意接受轉介。該男目前已至醫院接受心理諮商及藥物治療，以戒斷酒癮。

    新竹分署強調，酒駕行為不僅危及駕駛人自身安全，更可能造成無辜用路人難以挽回的傷害，僅以裁罰與強制執行手段，往往無法徹底解決問題。新竹分署對於酒駕裁處罰鍰案件，均專案依法積極、迅速執行。近日更配合行政執行署推動「酒癮治療協助」政策，運用衛生福利部委託馬偕紀念醫院成立的「台灣戒酒暨酒癮防治中心」（酒防中心）的酒癮治療轉介管道，協助義務人戒除酒癮，從根本減少酒駕再犯風險。

    新竹分署期能透過行政執行與醫療戒治雙軌並進方式，協助有酒癮問題的義務人走出惡性循環，達成降低酒駕再犯，進而守護國人交通安全。民眾如有戒除酒癮相關疑問，可撥打酒防中心的免付費專線0800-25-5959（愛我無酒無酒），或至其官網或臉書專頁「戒酒同行重啟人生」尋求解答及最新資訊。

    此外，使用毒品除了影響健康亦觸法，面對成癮要尋求治療及幫助，如有相關疑問，可洽各縣市毒品危害防制中心專線0800-770-885諮詢。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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