台中霧峰分局傳槍響！ 1警中彈貫穿頭部送醫搶救

台中市警局霧峰分局，今天上午傳出一名林姓員警在槍械室開槍，頭部中彈命危送醫搶救。（記者陳建志攝）

首次上稿10:11

更新時間11:05（新增案情）

台中市警局霧峰分局行政組一名林姓員警（56歲），今天上午6點多，獨自進入分局2樓的槍械室，並在裡面朝頭部開槍，等到上班後同事沒發現他人影，四處搜尋後才在近9點時發現他倒在槍械室血泊中，立刻報案送醫，救護人員發現林員下巴有傷口，子彈貫穿頭部，尚有生命徵象，目前送醫搶救中。

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據了解，這名林姓員警擔任行政組警用裝備承辦人，近來傳出想退休的念頭，不料今天清晨6點48分左右，獨自進入分局2樓的槍械室，並在裡面朝頭部開槍，因當時內勤人員還沒上班，並沒有人察覺，等到8點內勤人員上班後沒發現林員身影，四處找人後，約8點54分才在槍械室發現林員倒在血泊中，趕緊叫救護車。

台中市消防局獲報，派遣霧峰、仁化、赫力分隊，出動救護2輛和10名救護人員到場搶救，抵達時發現林員下巴處有傷口，尚有生命徵象，立刻送醫急救。

霧峰分局表示，林員擔任警用裝備承辦人，工作非常認真積極，初步了解無外力因素，詳細原因尚待調閱監視器釐清發生經過，將會請專業的諮商師對於同仁做好心理諮商及輔導，避免同仁心理受到衝擊。

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