為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    父不養家還家暴、威脅同歸於盡 苗栗男判「不必養父」

    2026/04/14 09:26 記者蔡政珉／苗栗報導
    父不養家還家暴、威脅引爆瓦斯「同歸於盡」！苗栗男「不必養父」。（資料照）

    父不養家還家暴、威脅引爆瓦斯「同歸於盡」！苗栗男「不必養父」。（資料照）

    苗栗1名男子出生後，其父不僅沉迷賭博未盡教養責任，更曾毆打妻子、揚言引爆瓦斯桶要全家「同歸於盡」，離婚後甚至冷血嗆聲「死活跟我沒關係！」；男子近期向法院聲請免除或減輕扶養義務，苗栗地院法官審理後，認定其父當年未盡義務情節重大，裁定免除男子的扶養義務。

    男子主張，生父從他出生起就沉迷賭博，從未支付過任何扶養費，甚至曾對母親暴力相向，威脅要引爆瓦斯全家同歸於盡。父母離婚後，生父甚至打電話冷嗆男子並非其父親生，「死活跟我沒關係」，幾十年來未曾謀面，形同陌路。

    男子的母親出庭證實，當年因家暴聲請保護令後分居離婚，在孩子成年之前，前夫連一通電話都沒打過。而這名年近6旬的父親則透過書面表示「未曾扶養過兒子、不想出庭」。

    法官調查發現，男子生父雖未達法定退休年齡，但近年來確實沒有所得及財產，生活無以為繼；然而，男子生父自男子幼年起就未承擔保護教養責任，離婚後更口出惡言斷絕親情，若如今要求男子負擔扶養義務，顯失公平，因此裁定准許免除男子的扶養義務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播