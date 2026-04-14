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    首頁 > 社會

    駕駛未保持車距撞前車 車上乘客2天後不治判刑4月

    2026/04/14 09:09 記者蔡彰盛／新竹報導
    未保持車距撞前車，車上乘客無外傷2天後卻死了，駕駛被判刑。（示意圖）

    未保持車距撞前車，車上乘客無外傷2天後卻死了，駕駛被判刑。（示意圖）

    陳男去年開車在中山高新竹路段疏於保持車距，因而撞上要去林口長庚看診的蔡女車子，蔡女原本無明顯外傷而另外搭車前去，沒想到到了醫院竟突然頭痛嘔吐，醫院發現腦出血緊急手術，仍於2天後不治，新竹地院依過失致死罪將陳男判刑。

    法官調查，去年6月13日9點多陳男開小客車，由南往北行駛國道一號至北向92公里（新竹縣湖口鄉）處時，疏於注意車前狀況並保持隨時可以煞停距離，因而撞擊同向在前由許男駕駛、後座載蔡女及看護方女、因前方車輛煞車而煞停的小客車。

    事故發生後，蔡女與看護方女均無明顯外傷，因而另外搭乘車輛依原定行程至林口長庚醫院看診，沒想到當天下午1點多蔡女突然頭疼、嘔吐，檢查發現左側大腦硬腦膜下出血、左側大腦鐮及小腦鐮硬腦膜下出血、左側小腦梗塞，因而於隔天進行手術，2天後因頭部鈍傷引起左側創傷性顱內出血，不治死亡。

    法官審酌陳男因未能遵守相關道路交通安全規則，致肇生本案事故，除導致被害人傷重死亡外，同時造成家屬痛失至親，承受無法抹滅之傷痛，惟念其犯後自始坦承犯行，並與家屬達成和解，最後依過失致人於死罪判刑4月，緩刑2年。

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