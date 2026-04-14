為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    大馬路蛇出沒驚魂！高雄鳳山騎士追撞釀2傷

    2026/04/14 09:37 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄馬路蛇出沒驚魂！騎士前後追撞釀2傷。（民眾提供）

    高雄馬路蛇出沒驚魂！騎士前後追撞釀2傷。（民眾提供）

    天氣變暖，高雄馬路驚見蛇出沒！一名陳姓男子騎車行經鳳山區南華路，突見一隻1.3公尺長眼鏡蛇，陳男緊急煞車閃避自摔，蔡男反應不及從後追撞，雙方擦撞倒地受傷，均成功閃避蛇隻，警方通報農業局捕捉眼鏡蛇，化解一場馬路驚魂。

    驚蟄過後天氣變暖，蛇類開始頻繁出沒，陳姓男子（36歲）昨晚近10時騎乘機車，沿鳳山區南華路南往北行駛，行經鳳山區南華路202號之際，突然發現眼鏡蛇出沒，緊急煞車閃避自摔受傷。後方蔡姓男子（31歲）騎乘普通重型機車，因未保持安全距離，反應不及自後方追撞，2人當場撞成一團，人車擦撞應聲倒地。

    鳳山警分局南成派出所據報派員到場處理，2人均腳部擦傷，所幸傷勢輕微，均未送醫治療；2人也成功閃避蛇隻，未遭攻擊受傷。警方現場觀察2人均無飲酒情形，經雙方同意未實施酒測。警方通報農業局人員到場，將眼鏡蛇捕捉帶離，順利排除危害，結束一場馬路驚魂。

    「人生第一次在市區路上遇到眼鏡蛇車禍，保險有賠嗎？」陳男今於網路社群PO文，引發網友熱烈討論，有網友笑稱「你是否在鳳山救過一條眼鏡蛇」？還有網友稱眼鏡蛇是國家保育動物，要陳男申請國賠看看。

    警方表示，突發狀況如動物闖入道路，確實容易影響駕駛判斷，但仍應隨時保持安全距離，並注意前方路況，以確保有足夠反應時間，降低事故發生風險，呼籲用路人夜間行車務必減速慢行，提高警覺，共同維護行車安全。

    高雄鳳山區南華路眼鏡蛇出沒。（民眾提供）

    高雄鳳山區南華路眼鏡蛇出沒。（民眾提供）

    農業局捕捉眼鏡蛇。（民眾提供）

    農業局捕捉眼鏡蛇。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播