狹小巷弄違停阻救援 花蓮消防線上指導CPR搶命

花蓮縣消防局呼籲狹小巷弄不要違停，避免關鍵時刻救護車無法駛入。（圖由消防局提供）

花蓮縣消防局花蓮分隊日前接獲1起急救案件，患者在2樓浴室昏倒失去呼吸心跳（內科OHCA），消防人員趕到現場卻發現現場巷道狹小、違停車輛影響救護車通行，勤務中心先透過DACPR（派遣員線上指導心肺復甦術），為患者爭取關鍵時間，最後克服困難順利送醫，病患最終順利康復出院，回到正常生活。

花蓮縣消防局花蓮分隊今指出，日前接獲指揮科派遣，前往中華路一帶處理一起內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件，由隊員黃翊豪、盧立人、邱旻郁及志工趙家慶迅速趕赴現場。現場巷道狹小、違停車輛影響通行，救護車進出不易，增加救援難度，惟消防人員仍克服環境限制，搶回寶貴生命。

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花蓮縣消防局指出，當時家屬報案表示，患者是在2樓浴室被發現時已無意識、叫不醒，隨即報案求助。同時，指揮科隊員林建成透過電話冷靜引導家屬，除了提供心理支持，也即時指導進行DACPR（派遣員線上指導心肺復甦術），為患者爭取關鍵時間；救護人員到場後立即接手急救處置，成功讓患者恢復心跳，並在送醫途中進行心電圖監測。

花蓮縣消防局表示，心肺復甦術（CPR）及即時報案是搶救OHCA患者的關鍵，尤其在救護人員到達前的黃金時間內，民眾若能立即施作CPR並配合指揮中心引導，能大幅提升存活機會。也呼籲民眾平時多參加急救訓練課程，熟悉CPR及AED操作，在緊急時刻勇敢伸出援手，共同守護生命安全。

另外，消防局美崙分隊日前也接獲1名疑似心肌梗塞病患的報案電話，出現顯著的胸口疼痛、大量冒冷汗及嘔吐情形，救護人員第一時間實施胸痛專業評估，立即於車內進行12導程心電圖監測，並將監測的心電圖上傳至救護雲端系統後經線上醫療指導醫師專業判讀，確認患者為急性心肌梗塞（STEMI），隨即啟動「綠色通道」醫療機制，爭取到最關鍵的治療時間。

花蓮縣消防局表示，心肺復甦術（CPR）及即時報案是搶救OHCA患者的關鍵，尤其在救護人員到達前的黃金時間內，民眾若能立即施作CPR並配合指揮中心引導，能大幅提升存活機會。（圖由消防局花蓮分隊提供）

花蓮縣消防局表示，心肺復甦術（CPR）及即時報案是搶救OHCA患者的關鍵，尤其在救護人員到達前的黃金時間內，民眾若能立即施作CPR並配合指揮中心引導，能大幅提升存活機會。（圖由消防局花蓮分隊提供）

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