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    首頁 > 社會

    台84線麻豆段凌晨連環車禍 2傷1命危

    2026/04/14 08:27 記者吳俊鋒／台南報導
    台84線麻豆路段發生連環撞，消防隊員現場救人。（民眾提供）

    台84線麻豆路段發生連環撞，消防隊員現場救人。（民眾提供）

    台南台84線麻豆路段今天凌晨發生3部大小車輛連環車禍，2人輕重傷，另1人摔落橋下，現場已無生命徵象，送醫搶救宣告不治，初步了解，1輛營業大貨車追撞停放路肩的2部自小貨車，並無酒駕，確切肇事原因仍在調查。

    車禍發生在台84線16.1公里東向，南市消防局凌晨1點51分受理報案，隨即調派8車、15人趕往現場搶救，現場3名傷者，初步調查，32歲陳姓男子駕駛營業大貨車，行經該處，不明原因追撞停於路肩的兩2部自小貨車，造成36歲自小貨車黃姓駕駛摔落台84線高架橋下，另一自小貨車44歲李姓駕駛則被撞壓在大貨車底。

    消防人員全力協助搶救，黄男傷重不治，李男意識清醒治療中，大貨車駕駛陳男送醫治療，無生命危險。

    麻豆警分局呼籲駕駛人，夜間行駛快速道路視線較差，務必保持安全車距並注意車前狀況，以策安全。快速道路車速快、風險高，一旦發生交通事故，務必先確保自身安全，不要貿然下車或在車道上逗留，應開啟警示燈，車輛移至安全處，以避免事故擴大及防制二次事故發生。

    台84線麻豆路段發生連環撞，消防隊員現場救人，緊急送醫。（民眾提供）

    台84線麻豆路段發生連環撞，消防隊員現場救人，緊急送醫。（民眾提供）

    大貨車撞小貨車，釀成2傷、1死。（民眾提供）

    大貨車撞小貨車，釀成2傷、1死。（民眾提供）

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