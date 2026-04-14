鄭文燦涉貪案歷經1年多準備程序、法官更換 今首度進入實質審理

前海基會董事長鄭文燦。（資料照）

前海基會董事長鄭文燦被控桃園市長任內，於華亞科學園區擴大開發案內，涉嫌收受9.12公頃農地主500萬元，並協助其自辦重劃被起訴，自2024年12月19日1年多的準備程序庭，期間又歷經合議庭法官更換等波折，全案於上月裁定監聽及偵訊等證物皆具證據力，桃園地院今（14日）首次進行審理庭，全案終於進入實質審理階段，鄭文燦將由律師團陪同出庭，而轉為污點證人的被告廖力廷，也將出庭接受檢辯三方詰問，釐清行賄過程及土開案決策等過程。

備受矚目的鄭案在歷經長達1年多的準備程序後，桃園地院今日上午10點首度進行審理庭，全案自2024年8月起訴移審法院至今，因承審法官病假及司法年度調動，3度更換合議庭成員，在準備程序庭期間，合議庭針對大量監聽及偵訊檔案進行勘驗。

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鄭的律師團主張，檢調有票監聽對象為前台塑集團顧問廖俊松，卻意外監聽到廖與鄭文燦的通話，依通訊保障及監察法規定，後續針對鄭的監聽應屬另案監聽，檢方卻未依規定陳報、持續監聽，認為監聽內容與相關證據應無證據能力。

而檢方主張，行賄與收賄是對向犯，監聽行賄者必然會涉及收賄者，且當時檢察官本於法律確信，認定此為本案監聽範圍，並無規避法院監督的惡意。

合議庭則依權衡法則認定檢方並非惡意隱匿，且貪污重罪公益性大於個人隱私的輕微侵害，上月裁定監聽及偵訊等證物均具證據力。

同案多名被告先前已認罪，鄭文燦在歷次出庭中均否認犯罪，強調未收受賄賂，全案進入實質審理後，檢辯三方將就行賄事實及土開案決策過程進行交鋒。

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