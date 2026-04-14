國民黨宜蘭黨部拍板　徵召張勝德等5位戰將參選

國民黨宜蘭縣黨部昨天召開提名小組會議，一致通過徵召宜蘭縣議會議長張勝德、宜蘭市長陳美玲、頭城鎮長蔡文益、縣議員黃雯如、林義剛，投入年底的議員、鄉鎮市長選戰。

國民黨宜蘭縣黨部辦理議員及鄉鎮市長提名登記作業已於10日截止，包含張勝德、陳美玲等藍營地方要角都未登記，引起地方關注。

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縣黨部發布新聞稿表示，提名小組昨天召開會議，針對地方公職選舉提名作業審慎討論，通過徵召張勝德、林義剛參選縣議員；陳美玲參選宜蘭市長；蔡文益參選頭城鎮長；黃雯如參選員山鄉長。

縣黨部指出，張勝德長期深耕基層，具備豐富議政經驗與高度民意基礎；陳美玲任內施政穩健、政績有目共睹，深獲市民肯定；蔡文益積極推動地方建設與觀光發展，展現亮眼成果。

縣黨部表示，黃雯如則勇於承擔，願意投入艱困選區，展現為黨服務、為地方打拚的決心；林義剛長年深耕基層、問政經驗豐富，對黨務推動與地方服務投入甚深。5名人選都是國民黨在宜蘭重要且具代表性的戰力。

縣黨部指出，徵召制度並非取代登記程序，而是在制度基礎上，因應不同選區條件與選戰需求所採行的機制。面對對手已完成布局，國民黨更需加速整合凝聚共識，推出最具勝選實力的人選，回應鄉親期待。（編輯：陳彥鈞）1150414

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