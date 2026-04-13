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    假按摩真猥褻！宜蘭某校教練對女球員伸狼爪

    2026/04/13 23:15 記者江志雄／宜蘭報導
    性騷擾示意圖。（資料照）

    性騷擾示意圖。（資料照）

    宜蘭縣某校競技型球隊爆發「假按摩真猥褻」醜聞，40多歲吳姓教練以舒緩肌肉酸痛為由，幫未成年女球員按摩，藉機碰觸胸部及下體等私密處，有4人受害，相當於隊上半數成員慘遭狼爪。吳男事後認罪並同意賠償，宜蘭地院採認罪協商判決，判刑1年8月，緩刑3年。

    校方今天（13日）回應，去年初事發後，已將吳教練停聘，並對受害球員作心理輔導，學校也開會決議作出解聘處分，報請教育部國教署及運動部審核，球隊現由其他老師負責訓練。

    據了解，吳教練球員時期曾參加國際賽，轉任教練後在基層培養新秀，3年前獲聘擔任宜蘭縣某校專任教練，他帶領的球隊，近年來在全國性比賽打出好成績，不料，執掌球隊兵符不久就涉入「假按摩真猥褻」疑雲，經受害女球員報案才東窗事發。

    檢警調查，此案發生在2023年10月到2025年4月，當時受害4名女球員，皆為14歲以上未滿18歲少女，案發地點在學校體育館，球員訓練後感到不舒服，吳教練以舒緩肌肉酸痛為由幫她們按摩，過程中碰觸胸部、下體或敏感部位，其中1名球員被猥褻10次。檢方偵查時，吳男否認有猥褻行為。

    全案起訴後移送宜蘭地院審理，吳教練認罪，今年3月經過調解後，願給付受害球員每人12萬元，球員願意原諒，並同意法院給予緩刑宣告，承審法官採認罪協商判決。

    法官認為，吳教練成年人故意對少年犯因訓練關係受自己監督之人，利用權勢及機會為猥褻罪，共6罪，各處4月刑期，應執行有期徒刑1年8月，可易科罰金，緩刑3年，應於緩刑期間付保護管束，並履行調解內容。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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