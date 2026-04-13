高學歷還曾創業當老闆 中年男帳戶給詐團判8月、全額賠200萬

高學歷又當過老闆的中年男子，賣帳戶給詐騙集團，辯稱自己也是被詐騙才提供帳戶，惟南投地院法官認為，他的學經歷、社會經驗，所說不足採信，要全額賠償求償的被害人200萬元。（記者陳鳳麗攝）

高學歷且曾創業當老闆的黎姓男子，提供銀行帳戶給詐騙集團，4被害人匯款484萬元，其中1人匯入200萬元提起民事求償，黎男辯稱也是被投資詐騙而提供銀行帳號和密碼，惟南投地院法官認為，黎男大學畢業工作20多年，且還當過老闆，社會經驗豐富，除判刑8個月，且要全額賠給該被害人200萬元。

黎姓中年男子前年10月在LINE平台與陳姓男子接上線，月底提供自己1個銀行帳戶的帳號密碼，並依陳男指示再去新辦另家銀行的新帳戶，同樣提供給陳男。11月1日馬上有4名遭投資詐騙的被害人合計匯入484萬元，詐團一下子就轉匯到黎男另新辦提供的帳戶。

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該案刑事判決部分，南投地院以幫助洗錢罪名，將黎男判刑8個月，併科罰金8萬元。被害人有2人遭詐騙逾200萬元，都提出民事求償，其中葉姓被害人被詐騙200萬元的求償案近日判決，法官判處黎男全賠200萬元。

黎男在刑事和民事法庭都辯稱自己也是受害者，因為也是想投資而被騙提供銀行帳號密碼，並沒有要詐騙被害人，況且他根本無力賠償。

南投地院法官認為，黎男擁有大學畢業的高學歷，工作20多年，還創業當過老闆，社會經驗豐富，自稱聽信陳姓男子的話才給帳號密碼，卻又說不知對方是誰，說詞不合常理，因此應負連帶賠償責任，判賠200萬元。

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