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    首頁 > 社會

    真是盧小小！剪髮沒預約遭拒大鬧髮廊 女見警咆哮「有什麼問題」

    2026/04/13 22:54 記者李容萍／桃園報導
    盧女（右後）對著店長及員警不斷咆哮，大聲質疑「你們有什麼問題啊」。（截自Threads-peng._.1019）

    盧女（右後）對著店長及員警不斷咆哮，大聲質疑「你們有什麼問題啊」。（截自Threads-peng._.1019）

    這種行為真的是「盧小小」！桃園市中壢區一名37歲盧姓女子昨（12）日下午前往新生路一間髮廊，在未預約下強行要求店家服務，被店家婉拒後不僅拒絕離開，還將私人物品留置店內自行離去，隨後回店再對店家與獲報趕往處理糾紛的中壢警分局員警大聲咆哮，最後經員警耐心溝通才結束這場鬧劇。

    興國派出所副所長黃世丞今日說明，昨日下午3時50分許獲報指稱，新生路這間髮廊有人鬧場。據了解，盧女當日欲指定男性設計師服務，但店家明確表示當日無法接受臨時預約，盧女卻以「腳受傷不想離開」為由堅持要在店內等待、甚至在店內睡覺。隨後，盧女將所有家當留在店內後突然失蹤1小時，店家因聯絡不到人，無奈之下選擇報警。

    有網友把此過程拍下並PO上社群平台，影片中只見盧女回到店內發現員警在場，情緒瞬間失控，對著店長及員警不斷咆哮，大聲質疑「你們有什麼問題啊」，甚至對警員挑釁，現場氣氛一度緊張。到場員警秉持耐心，利用「柔話術」持續溝通，安撫其情緒，最後盧女向店家表示抱歉，員警也以巡邏車載她去車站搭車返家。

    對此，中壢警分局長林鼎泰表示，警方處理民眾糾紛秉持同理與耐心，透過即時介入與「柔話術」的溝通協調，降低衝突風險，持續守護社會和諧與公共安全。

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