4/13 今彩539頭獎開1注！800萬獎落台北

4月13日開獎的第115000091期今彩539頭獎開出1注，獎落台北。（本報合成）

4月13日開獎的第115000091期今彩539頭獎開出1注，由台北市文山區興隆路三段78號1樓的「全仲彩券行」開出；第115000030期威力彩頭獎摃龜。

第115000030期威力彩中獎號碼為「第一區：03、10、11、16、19、24，第二區：05」。頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得875萬5946元；參獎共9注中獎，每注可得15萬元；肆獎共70注中獎，每注可得2萬元；伍獎共285注中獎，每注可得4000元；陸獎共2186注中獎，每注可得800元；柒獎共3555注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬7685注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬4990注中獎，每注可得100元；普獎共3萬8407注中獎，每注可得100元。

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第115000091期今彩539中獎號碼為「18、30、31、37、38」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共165注中獎，每注可得2萬元；參獎共6112注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4419注中獎，每注可得50元。

第115000091期39樂合彩中獎號碼為「18、30、31、37、38」。四合開出4注，每注可得21萬2500元；三合共191注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9284注中獎，每注可得1125元。

第115000091期3星彩中獎號碼為「907」。壹獎共67注中獎，每注可得5000元。

第115000091期4星彩中獎號碼為「6914」。壹獎共6注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539中獎號碼。（擷取自台彩官網）

39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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