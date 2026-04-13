台中男偷吃學妹坦承「性行為多到數不清」 妻怒告獲賠70萬

偷吃示意圖。（歐新社）

台中人夫阿明（化名）和太太小芬（化名）婚姻關係還存續時，暗中偷吃國中學妹小茹（化名），坦承性行為次數多到數不清。阿明為了破壞小茹和友人的往來，散布她的裸照，小芬發現後怒不可抑，對兩人連帶求償120萬元，小茹雖辯稱不知道阿明還有婚姻關係，但法官不信，判決兩人要連帶賠償小芬70萬元。

判決指稱，台中人夫阿明（化名）和太太小芬（化名）2018年結婚，小茹（化名）明知他有婚姻關係，卻從2024年2月起至2025年2月間，進行交往約會並合意發生性行為，侵害小芬的配偶權，向兩人連帶求償100萬元；此外，阿明為破壞小茹和友人的來往，竟散布她的裸照，讓小芬感到蒙羞、精神痛苦，另向阿明求償20萬元。

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對於小芬求償100萬和20萬，阿明表示沒有意見；小茹則辯稱，她和阿明交往時不知道他還處於婚姻狀態，因為阿明跟她說：「畢竟妳只是初學者，不像我已經走了（離婚）兩三年。」讓她深信阿明前一段婚姻已經結束，現在僅是一般單身男子。

不過台中地院審理發現，阿明和小茹對話中，小茹表示「那老婆呢？老婆冷嗎？」，還多次說「你老婆」、「老婆」；阿明也證稱，她和小茹是國中學長、學妹關係，交往時與交往前，小茹都知道他已婚。

對於小芬指控，阿明和小茹合意發生性行為，小茹否認，不過阿明坦承，兩人交往期間有發生性行為，且次數很多數不清；此外，法官也發現，小茹主動傳送在浴缸中呈現坐姿、裸露上半身胸部身體隱私部位的照片給阿明。

台中地院認定，小茹在阿明還有婚姻關係時，和他發生親密關係及性交行為，已明顯逾越結交普通朋友的一般社交行為，審酌雙方的身分、地位、經濟狀況，以及對小芬造成的精神痛苦，判決兩人應連帶賠償50萬元，另外小芬向阿明請求的20萬元賠償也准許，可上訴。

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