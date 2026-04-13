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    首頁 > 社會

    新店廣興橋8旬翁疑落水 消防搜救遭鉤子刺傷

    2026/04/13 20:21 記者陸運鋒／新北報導
    張翁疑似在新北市新店廣興橋落水，警消獲報到場下水搜尋但未發現，將於明日繼續搜救 。（記者陸運鋒翻攝）

    張翁疑似在新北市新店廣興橋落水，警消獲報到場下水搜尋但未發現，將於明日繼續搜救 。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市一名張姓老翁今天下午外出後，告知家人要前往新北市新店廣興橋，其家人擔心他想不開，隨即通報新店警分局協尋，警消趕抵後，發現橋上留有張翁物品，疑似已經落水，隨即下水搜尋但無所獲，而一名消防隊員作業時不慎遭鉤子刺傷，經送醫治療後已無大礙，警消將於明日繼續搜救。

    新店警分局調查，家住台北市的84歲張姓老翁，今天從家裡外出後，向家人稱要到新店廣興橋，由於張翁近來情緒低落，家人擔心出意外，隨即通報警方協助。

    據知，新店分局屈尺派出所員警到場查看後，發現廣興橋上留有張翁的手機及證件，但並未發現張翁身影，經調閱監視影像，張翁疑似已經落水，立即通報消防局派員到場下水搜救，直至今天晚間6時許仍未發現。

    據指出，由於天色昏暗能見度低且搜救不易，消防人員已於晚間6時50分許收隊，待明天上午9時許繼續搜救，而其中一名許姓隊員在岸邊整理器材時，不慎遭到鉤子刺傷，送往新店慈濟醫院治療，經治療後已返回隊上休養。

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