看病愛上女院長！50多歲台中男追求不成轉生恨 中醫診所潑汽油被逮

台中西屯區一家中醫診所昨晚遭人潑灑汽油，現場拉起警戒線，警方今天下午逮捕潑灑汽油的男子帶回警局偵辦。（記者陳建志翻攝）

台中一名50多歲男子看病後，愛慕西屯區一家中醫診所女院長，沒想到求愛不成竟由愛生恨，昨天晚上9點左右，開車抵達這家中醫診所後，竟拿出事先準備的汽油朝診所大門潑灑離去，民眾聞到刺鼻的汽油味趕緊報案，消防人員獲報趕到現場戒備處置，警方調閱監視器，今天下午將男子拘提到案，目前依公共危險罪嫌偵辦。

台中市消防局昨晚9點19分接獲報案，指稱西屯區國安一路一家中醫診所遭人潑灑汽油，立刻派遣協和分隊到場，發現地面、牆面有揮發性油料，立刻在場戒備，並通報市府環保局，直到晚間10點多，環保局人員到場，確認現場無危害之虞才撤離，因樓上就是集合式大樓，民眾都慶幸未點燃，否則後果不堪設想。

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台中市警局第六分局獲報，立刻調閱監視器，發現昨晚9點多，一名年約50多歲男子開車到場後，就朝中醫診所大門潑灑汽油後離去。

經警方全力追緝，今天下午將該名男子拘提到案，初步了解，該名男子曾到該中醫診所看病，疑因愛慕女院長追求不成由愛生恨，才潑灑汽油洩憤，目前警方正在偵訊釐清中，全案依公共危險罪嫌偵辦。

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