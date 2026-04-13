管碧玲po共艦擾台圖挨告洩密 北檢派黑金組主任分「他字案」偵辦

海委會主委管碧玲批評中國共機共艦長期對台侵擾，6日晚公布6艘共艦、2艘海警船位在台海周邊位置。（擷取自管碧玲臉書）

海委會主委管碧玲近期在臉書發布「海面態勢圖」，引發藍營質疑涉嫌洩密，國民黨台北、新北市議員擬參選人楊智伃、鄧凱勛認定她涉犯洩漏交付國防秘密等罪，9日（上週四）前往台北地檢署告發。據了解，北檢收案後，目前已依程序分「他」字案辦理，並指派檢肅黑金專組主任檢察官負責偵辦。

事情起因於管碧玲在社群平台發文，為捍衛海巡執法立場並還原現場真相，對外公開了一份「海面態勢圖」。不過，國民黨陣營質疑，該圖詳細標註兩岸艦艇的位置、航跡以及敏感的海域參數，認為相關資訊未經去識別化，恐讓對岸掌握我方海巡與海軍的偵巡節奏與部署邏輯，涉及國安風險。

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國防部長顧立雄日前受訪時則回應，該圖屬經去機敏化處理的「示意圖」性質，並未呈現確切船艦位置，包括航位、經緯度及時間等具體資訊，此類示意圖係將資料去機敏化後，套疊於公開地圖上，僅供說明用途；國防部過去在中共對台針對性軍演期間，也曾以類似示意圖方式對外說明相關動態。

楊智伃、鄧凱勛於告發時指出，管碧玲身為中央部會首長，卻為了政治辯護而輕忽國安風險，將國防秘密當作個人政治攻防籌碼，行為涉犯刑法第109條「洩漏或交付國防秘密罪」、132條「洩漏國防以外秘密罪」等罪嫌。

據了解，北檢完成收案後，目前已正式編列「他」字案偵辦中，檢方後續將先確認該「海面態勢圖」是否屬依法應保密的國防或公務機密，以及公開內容是否已完成必要去識別化程序，評估是否涉及刑事責任。

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