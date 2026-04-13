為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    管碧玲po共艦擾台圖挨告洩密 北檢派黑金組主任分「他字案」偵辦

    2026/04/13 17:55 記者劉詠韻／台北報導
    海委會主委管碧玲批評中國共機共艦長期對台侵擾，6日晚公布6艘共艦、2艘海警船位在台海周邊位置。（擷取自管碧玲臉書）

    海委會主委管碧玲批評中國共機共艦長期對台侵擾，6日晚公布6艘共艦、2艘海警船位在台海周邊位置。（擷取自管碧玲臉書）

    海委會主委管碧玲近期在臉書發布「海面態勢圖」，引發藍營質疑涉嫌洩密，國民黨台北、新北市議員擬參選人楊智伃、鄧凱勛認定她涉犯洩漏交付國防秘密等罪，9日（上週四）前往台北地檢署告發。據了解，北檢收案後，目前已依程序分「他」字案辦理，並指派檢肅黑金專組主任檢察官負責偵辦。

    事情起因於管碧玲在社群平台發文，為捍衛海巡執法立場並還原現場真相，對外公開了一份「海面態勢圖」。不過，國民黨陣營質疑，該圖詳細標註兩岸艦艇的位置、航跡以及敏感的海域參數，認為相關資訊未經去識別化，恐讓對岸掌握我方海巡與海軍的偵巡節奏與部署邏輯，涉及國安風險。

    國防部長顧立雄日前受訪時則回應，該圖屬經去機敏化處理的「示意圖」性質，並未呈現確切船艦位置，包括航位、經緯度及時間等具體資訊，此類示意圖係將資料去機敏化後，套疊於公開地圖上，僅供說明用途；國防部過去在中共對台針對性軍演期間，也曾以類似示意圖方式對外說明相關動態。

    楊智伃、鄧凱勛於告發時指出，管碧玲身為中央部會首長，卻為了政治辯護而輕忽國安風險，將國防秘密當作個人政治攻防籌碼，行為涉犯刑法第109條「洩漏或交付國防秘密罪」、132條「洩漏國防以外秘密罪」等罪嫌。

    據了解，北檢完成收案後，目前已正式編列「他」字案偵辦中，檢方後續將先確認該「海面態勢圖」是否屬依法應保密的國防或公務機密，以及公開內容是否已完成必要去識別化程序，評估是否涉及刑事責任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播