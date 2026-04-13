南投露營業者兒涉性侵案外案 仁愛分局刑警洩漏筆錄被起訴

南投仁愛鄉某露營區許姓業者的兒子，涉性侵15歲少女疑案扯出案外案，承辦該案的包姓偵查佐被依洩密罪嫌起訴。此為露營區外觀照。（資料照）

15歲少女去年8月與家人到仁愛鄉某露營區慶生，疑遭許姓業者的兒子性侵，露營區業者當時公開強調「非性侵」，為文內容露餡而扯出案外案，被害人控訴仁愛包姓偵查佐讓許男和謝姓假律師拍下相關資料，包姓偵查佐被檢方以洩密罪嫌起訴，仁愛警方強調，後續會追究行政責任。

1名15歲少女去年剛錄取明星高中，去年8月其母帶她和其他朋友到仁愛鄉露營區慶生，該少女疑遭露營區許姓負責人的兒子性侵，這對母女幾近崩潰，報警提告，其友人並在各網路平台揭露此事引發熱議。

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當時該露營區許姓業者公開在網路貼文道歉，指當天是少女主動要認識其兒子，兒子和少女互動融洽，且是女生主動來認識其子，監視器有拍到2人手牽手；兒子與未成年少女發生性行為，會負責到底，如果法院認定有罪，兒子就必須接受法律制裁。

由於許姓業者回應文提到「少女主動想認識其子，也刊載在警訊筆錄中…」等文字，回應的文字中露了餡，被害人再提告偵辦案件的包姓偵查佐，及自稱是律師的謝姓男子。

南投地檢署近日以對14歲以上未滿16歲少女妨害性自主罪嫌起訴許男，另以洩漏國防以外秘密罪嫌起訴包姓偵查佐，並以詐欺、妨害秘密、違反律師法等罪嫌起訴謝姓男子。

仁愛警分局針對包姓偵查佐涉洩密案強調，後續該分局會追究包員的行政疏失及各級幹部監督不周責任，並會加強內部管理及員警法治觀念教育。

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