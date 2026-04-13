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    首頁 > 社會

    台中警斬斷「喪屍」毒脈 逮捕藥頭起出槍、彈送辦

    2026/04/13 17:07 記者陳建志／台中報導
    台中市第三分局去年8月逮捕販毒的李姓男子，並在現場起出改造手槍、子彈。（記者陳建志翻攝）

    台中市第三分局去年8月逮捕販毒的李姓男子，並在現場起出改造手槍、子彈。（記者陳建志翻攝）

    台中市第三分局偵查隊去年破獲毒品案件向上溯源，發現李姓男子（49歲）是供貨的藥頭，且還擁槍自重，去年8月前往李男在大雅的住處搜索、查緝，當場逮捕李男，現場查獲海洛英、依託咪酯「喪屍菸彈」等市價約110萬的大批毒品，還起出改造手槍1支、子彈6顆，檢方近日偵結，依販賣毒品、非法持有槍枝等罪嫌將他起訴。

    台中市警局第三分局偵查隊長詹前祈表示，去年偵查毒品案件查獲「藥腳」，經向上溯源，鎖定李姓嫌犯（49歲）涉嫌販毒，且疑似擁槍自重。立刻報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，經暗中蒐證，待時機成熟，去年8月持搜索票前往李嫌位於大雅區住處執行搜索，當場將他逮捕。

    警方並在屋內查獲改造手槍1支、子彈6顆，以及海洛因、安非他命、依託咪酯粉末、依託咪酯菸彈、依託咪酯油等毒品，總重共450公克，市價約新台幣110萬元；現場另查扣攪拌器、量杯、磅秤、分裝袋等大批毒品分裝工具，宛如小型毒品加工廠。

    全案經警詢後，依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》等罪嫌移送台中地方檢察署偵辦，檢方近日偵結，將李男依販賣毒品、非法持有槍枝等罪嫌起訴。

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    台中市第三分局去年8月逮捕販毒的李姓男子，並在現場起出大批毒品。（記者陳建志翻攝）

    台中市第三分局去年8月逮捕販毒的李姓男子，並在現場起出大批毒品。（記者陳建志翻攝）

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