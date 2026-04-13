高金素梅親信張俊傑 延押禁見2個月

無黨籍立委高金素梅的助理張俊傑。（資料照）

無黨籍立法委員高金素梅，涉嫌詐領助理費、違法輸入中國快篩試劑、利用協會詐領補助款，台北地檢署今年2月11日聲押禁見高金素梅的國會辦公室前主任、現任助理張俊傑（歌手Matzka的岳父）獲准；由於押期2個月將屆，檢方聲請延押，台北地院裁准延押禁見2個月。

北檢指出，高金素梅團隊疑涉不法，據悉，偵辦方向有三，一是疑以人頭充任助理，向立法院詐領助理費；二是涉以人頭違法輸入中國製快篩試劑，且用途非屬自用；三為透過其成立的「台灣原住民多族群文化交流協會」與廠商合作，向原民會、台電、中油申請補助款，辦活動也疑有浮報經費。

請繼續往下閱讀...

檢調追查發現，張俊傑過去曾為高金素梅辦公室主任，現為其立院助理，高金素梅涉詐領台灣原住民多族群文化交流協會補助款，而張俊傑疑似為協會的實際負責人，是本案的幕後核心要角，除掌控補助款的作業流程外，還涉嫌利用女兒雲雅舜帳戶收補助款來掩蓋金流，並蒐集人頭名單供輸入中製筷篩試劑使用。

據悉，檢調原先以國安法立案調查，進一步追出高金涉貪情事，涉案三大區塊分別是利用人頭充當助理向立院詐領補助款、違法輸入中國製快篩劑且非供己用、透過原住民多族群文化交流協會向原民會、國營事業詐領補助款，全案朝涉犯貪污治罪條例中的利用職務機會詐取財物、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌偵辦。

北檢今年2月發動搜索約談18名被告後，聲押禁見張俊傑獲准，並諭知高金素梅100萬元交保，其餘部分交保、部分請回。持續偵辦中，檢方聲請延押禁見張俊傑獲准，押期至6月10日。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法