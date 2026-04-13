少女只顧低頭滑手機惹怒大叔嗆：再看就摔手機 挨告恐嚇判刑

少女只顧低頭滑手機惹怒大叔。（情境照）

大叔別多管閒事！高雄市杜姓男子去年3月，邀約才剛認識的2名未成年少女到朋友的聚會場所聊天作樂，未料，2名少女到場只顧低頭滑手機，不與人互動，杜男怒嗆「再看手機就摔你們的手機」，過程被少女PO上IG並報警提告，杜男被依成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月。可上訴。

判決指出，杜男與A女、B女素不相識，但從樣貌以觀，A女、B女均為未成年人，去年3月6日23時許，杜邀約剛認識的A女、B女至朋友的鐵皮屋內一起飲酒聊天，2女應邀前往。

請繼續往下閱讀...

但與大家初次見面的A女、B女有點害羞，2女只顧低頭使用手機而不與其及在場友人聊天作樂，杜男語帶威脅對A女、B女稱：「再看手機就摔你們的手機」，恫嚇A女、B女使其等均心生畏懼。

少女事後將這段過程PO上IG，經B女向六龜警分局報案訴警偵辦，經調閱監視器、以及相關證人，杜男坦承所為，法官根據被害人A女及告訴人B女張貼之IG限時動態截圖、被害人A女與告訴人B女間之對話紀錄截圖、告訴人B女與友人之對話紀錄等，認定杜男涉犯成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法