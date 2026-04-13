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    首頁 > 社會

    嘉縣義竹消防隊新廳舍融入鴿笭文化 屋頂營造休憩空間

    2026/04/13 15:34 記者林宜樟／嘉義報導
    義竹消防分隊建物外觀有格柵設計。（記者林宜樟攝）

    義竹消防分隊建物外觀有格柵設計。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣政府投入7000多萬元經費興建義竹消防分隊廳舍，建物結合在地鴿笭文化意象及消防鳳凰徽章形象，兼具防災機能與休憩功能，屋預計本月底完工，9月進駐，提升消防人員值勤品質並提供休憩空間。

    嘉義縣長翁章梁今天與縣議員翁聰賢、義竹鄉代表會主席黃金獅、縣消防局長蔡建安等視察義竹消防分隊廳舍工程進度、品質管理及施工安全措施。

    義竹消防分隊重建工程經費由中央補助4319萬餘元，地方自籌2745萬餘元，由中友營造公司承攬施工，前年3月動工，面積831平方公尺，總樓地板面積836.22平方公尺，為地上三層鋼筋混凝土建築物。

    建物東南側以義竹傳統建築斜屋頂天際線搭配金屬隔柵，結合傳統鴿笭文化竹簍與消防鳳凰徽章形象，西北側延伸農耕地景模式，以木格柵搭配爬藤植物作立面分割，將綠化延伸至屋頂，營造兼具防災機能與休憩功能。

    翁章梁說，義竹分隊廳舍由建築師設計，景觀審議委員會多次修改，讓消防隊員值勤時能有放鬆的休憩空間；建物制高點平台上可俯瞰義竹街景與動態，類似早期的消防觀測塔，希望能提升建築美感與工作舒適度，成為義竹地標。

    建築設計具有特色的義竹消防分隊廳舍。（記者林宜樟攝）

    建築設計具有特色的義竹消防分隊廳舍。（記者林宜樟攝）

    義竹消防分隊廳舍屋頂設計融合在地特色，並兼具防災與休憩功能。（記者林宜樟攝）

    義竹消防分隊廳舍屋頂設計融合在地特色，並兼具防災與休憩功能。（記者林宜樟攝）

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